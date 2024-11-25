Департамент здоровья опубликовал в Facebook пост о вакцинации против ВПЧ, под которым быстро разгорелась словесная перепалка.
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«Вакцинируются жертвы промывания мозгов»: Департамент здоровья отвечает на едкие комментарии в Сети
Несколько дней назад Департамент здоровья призвал на своей странице в Facebook молодых людей вакцинироваться против ВПЧ. «Молодые люди и их родители проявили сознательность, ведь в этом году вакцинировались уже 22 572 мальчика. Спасибо вам, ведь вы помогаете предотвратить более широкое распространение опасного вируса», - пишет Департамент здоровья.