«Вакцинируются жертвы промывания мозгов»: Департамент здоровья отвечает на едкие комментарии в Сети

Несколько дней назад Департамент здоровья призвал на своей странице в Facebook молодых людей вакцинироваться против ВПЧ. «Молодые люди и их родители проявили сознательность, ведь в этом году вакцинировались уже 22 572 мальчика. Спасибо вам, ведь вы помогаете предотвратить более широкое распространение опасного вируса», - пишет Департамент здоровья.