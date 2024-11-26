ЦЕНТ ЕВРО БЕРЕЖЕТ Щедрая скидка на борту судна Tallink стала поводом для бурной дискуссии в соцсети

На этой неделе один наблюдательный житель Эстонии сфотографировал ценник в продуктовом магазине Superstore на борту судна Tallink.

Напиток объемом в 0,33 литра, который вместо 2,76 евро теперь можно приобрести всего за 2,75. Скидка в 1 цент не осталась незамеченной и быстро стала поводом для бурной дискуссии на форуме Reddit.

Автор поста с иронией подписал фотографию: «Скидка в стиле Tallink».

Магазин на борту судна Tallink предлагает покупателям «щедрую» скидку. Фото: Фото пользователя Reddit.

«0,36 процентов скидка, хорошее предложение!» - начал кто-то.

«Черная пятница, товарищи! Сразу покупайте целый ящик, потому что дешевле вам уже никто ничего не предложит», - шутливо добавил другой пользователь.

В ответ на этот комментарий житель Эстонии привел в пример похожее «выгодное» предложение от мобильного оператора, который обещает шокирующую сделку, а по итогу скидка на устройства от Apple составляет всего 10 евро.

«По крайней мере, они честно сделали скидку. Не накручивали цену, а потом скинули до обычной», - отметил участник дискуссии.

«Цент евро бережет»,- по-философски подытожил пользователь.

Также комментаторы интересуются, является ли это реальной скидкой, ошибкой работников или же забавным маркетинговым ходом.

Tallink: мы быстро заметили ошибку

Специалист по связям с общественностью AS Tallink Grupp Кай-Инес Нельсон объяснила, что в данном случае речь идет о техническом сбое, который произошел и был оперативно устранен несколько недель назад.

«Мы быстро заметили ошибку, и ценник со скидкой был оперативно исправлен. На маршруте Таллинн-Хельсинки, где, по-видимому, была сделана эта фотография, на этот товар действует скидка 10 процентов», - добавила специалист по связям с общественностью.