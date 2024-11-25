ФОТО Невеста Роберта Паттинсона больше не скрывает лицо дочери

Звездная мать была в расслабленном «луке». Она надела бежевый свитер, брюки свободного кроя и кроссовки, чтобы чувствовать себя максимально комфортно. Сьюки не стала прикрывать лицо ребенка, как делала ранее. Папарацци удалось впервые заснять лицо малышки.

Судя по всему, Уотерхаус прогуливалась около дома. В прошлом году она вместе с Паттинсоном приобрела роскошный особняк на Голливудских холмах. Недвижимость обошлась влюбленным более чем в пять миллионов долларов.

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Семья выбрала скромный по звездным меркам дом. Его площадь составляет 250 квадратных метров. Напомним, что площадь бывшего особняка Аффлека и Лопес в Лос-Анджелесе - 1900 квадратов.

Влюбленные не любят привлекать внимание публики к личной жизни. Звезды не только долго скрывали лицо дочери, но и, по слухам, тайно сыграли свадьбу. В окружении пары уверяют: они женаты уже несколько месяцев.

«Медленная, но неуклонная трансформация личности Роба с тех пор, как он и Сьюки сошлись, завершена. Кульминацией этой трансформации стало то, что они наконец-то серьезно задумались о создании семьи и о том, чтобы провести остаток жизни вместе. Официального объявления нет, но Роб и Сьюки - супружеская пара», - говорили инсайдеры.

Напомним, что артисты познакомились в 2018 году на одном из светских мероприятий. Звезды умалчивали об отношениях и лишь спустя четыре года впервые вышли на красную дорожку как пара.

«Сейчас они хотят быть любящими родителями, и Роб нашел свое предназначение в жизни. Он чувствует себя прекрасно по сравнению с тем, каким был кораблем без руля девять или десять лет назад», - считают источники.