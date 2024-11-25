МОЩНО! Михаил Кылварт продемонстрировал свою физическую подготовку и не оставил комментаторов равнодушными

На видео, опубликованном в Instagram, бывший мэр Таллинна поднимает гантель весом в 26 килограммов.

«Я на тренировке. А как у вас проходит воскресное утро?» - подписал видео политик.

«Машина», - написал один из комментаторов.

Это уже не первое видео политика, где он демонстрирует свои способности. Недавно председатель Центристской партии создал аккаунт в TikTok.

В социальных сетях активно распространилось его первое видео, на котором он с легкостью разбивает деревянную доску напополам. «Чтобы доказать, что это действительно мой аккаунт...» - сказал политик.

Этот ролик набрал почти 5 тысяч просмотров. Многие подписчики были поражены отличной физической подготовкой бывшего мэра Таллинна.

«Ого, браво Михаил!» - восхитился подписчик

«Молодец!» - добавил другой комментатор.

«Уважение», - отметил кто-то.