Вчера, 24 ноября, Михаилу Кылварту исполнилось 47 лет. И с утра пораньше отправился в спортивный зал, где показал, как проходит его занятие в день рождения.
МОЩНО! ⟩ Михаил Кылварт продемонстрировал свою физическую подготовку и не оставил комментаторов равнодушными
На видео, опубликованном в Instagram, бывший мэр Таллинна поднимает гантель весом в 26 килограммов.
«Я на тренировке. А как у вас проходит воскресное утро?» - подписал видео политик.
«Машина», - написал один из комментаторов.
Это уже не первое видео политика, где он демонстрирует свои способности. Недавно председатель Центристской партии создал аккаунт в TikTok.
В социальных сетях активно распространилось его первое видео, на котором он с легкостью разбивает деревянную доску напополам. «Чтобы доказать, что это действительно мой аккаунт...» - сказал политик.
Этот ролик набрал почти 5 тысяч просмотров. Многие подписчики были поражены отличной физической подготовкой бывшего мэра Таллинна.
«Ого, браво Михаил!» - восхитился подписчик
«Молодец!» - добавил другой комментатор.
«Уважение», - отметил кто-то.
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