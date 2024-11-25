ДЕРЗКИЙ ПОБЕГ Семья была в шоке, когда узнала, что на самом деле случилось с пропавшим без вести мужчиной

11 августа Райан отправился к озеру Грин-Лейк, бросил свои вещи и телефон в воду, чтобы инсценировать свою смерть. После этого он доплыл на надувной лодке в безопасное место, проехал на электровелосипеде более 80 километров, пересек границу с Канадой и скрылся в неизвестном направлении. Мужчина из штата Висконсин приложил столько усилий и разработал план, чтобы сбежать от своей жены и троих детей и начать новую жизнь со своей любовницей.