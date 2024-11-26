ГОРОСКОП НА 26 НОЯБРЯ Ракам не стоит откладывать важные встречи, а Водолеям надо держаться подальше от сплетников

Стрелец

День беспокойный, полный неожиданностей и ситуаций, в которых нужно быстро принимать решения. Кто-то другой на вашем месте занервничал бы, а вы быстро понимаете, что к чему, выбираете верную линию поведения. Удается произвести хорошее впечатление на людей, от которых многое зависит. О своих идеях вы рассказываете так, что к ним никто не может остаться равнодушным. Не забывайте об обещаниях, которые дали раньше. Важно сдержать их, не подвести тех, кто на вас рассчитывает. Любое нарушение договоренностей может нанести удар по вашей репутации, надолго испортить отношения.

Козерог

Спокойный благоприятный день, хорошо подходящий для того, чтобы вернуться к делам, начатым давным-давно. Сейчас их можно будет завершить без особых усилий, и вы наверняка останетесь довольны результатом. Порадуют встречи со старыми знакомыми, найдется масса интересных тем для разговора. Будет возможность восстановить деловые и личные связи, которыми вы когда-то дорожили. Старайтесь не переутомляться. Отдохнув и восстановив силы, вы почувствуете себя гораздо бодрее. Полезно будет отказаться от вредных привычек хотя бы на время.

Водолей

Благоприятный день для разговоров о работе, обсуждения планов, встреч с людьми, которых вы хотели бы видеть среди своих союзников. Вы на многих можете произвести хорошее впечатление. Интуиция часто подсказывает, чего ждут от вас люди, что хотят услышать. Вероятны предложения, касающиеся смены работы или начала долгосрочного сотрудничества. Стоит держаться подальше от людей, известных своей любовью к слухам и сплетням: они могут навредить вам, даже сами того не желая, раскрыть какие-то ваши секреты. Лучше не спешить с покупками и сделками. Там, где дело касается денег, трудно принять верные решения.

Рыбы

Вы склонны переоценивать свои возможности и способность влиять на других. Прежде чем браться за какое-то важное и сложное дело, подумайте, есть ли у вас реальный шанс достичь в нем успеха. Поступающие предложения тоже стоит оценивать критически, особенно если они исходят от малознакомых людей, обещающих золотые горы. Порадует общение с друзьями: у них найдутся для вас и хорошие новости, и толковые советы. Вторая половина дня подходит для покупок. В это время вам легко будет выбрать и какие-то полезные вещи для себя, и отличные подарки для близких.