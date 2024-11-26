Начало дня будет благоприятным, интересным и вдохновляющим. Это подходящее время для общения: очень разные люди могут найти общий язык, договориться о совместной деятельности, избежав разногласий и споров. Заметных успехов могут добиться те, чья работа связана с финансами, организацией и сопровождением сделок, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 26 НОЯБРЯ ⟩ Ракам не стоит откладывать важные встречи, а Водолеям надо держаться подальше от сплетников
Вторая половина дня - не лучший момент для серьезных решений. Многие склонны строить иллюзии, не замечать проблем и вопросов, на которые нужно найти ответ. Смотрите на вещи реалистично; именно это часто необходимо для успеха.
Овен
День начнется с хороших новостей и идей, которые покажутся блестящими. Вы уверены в успехе многих своих начинаний, готовы пойти на риск. Но не стоит слишком многое ставить на карту. Воздержитесь от опрометчивых поступков, и вскоре появятся новые возможности, какие-то более надежные и простые варианты решения всех вопросов. Во второй половине дня важно беречь себя и следить за своим настроением. Старайтесь не переживать по пустякам; подумайте, что могло бы вас порадовать. Нежелательно обсуждать важные вопросы с близкими: трудно будет найти решение, которое устроило бы всех.
Телец
День довольно беспокойный, но подходящий для важных дел. Именно полезные занятия, особенно те, что требуют сосредоточенности, аккуратности и внимания к деталям, помогают сохранить самообладание, избежать эмоциональных перегрузок. К подсказкам интуиции стоит прислушиваться внимательно, а вот советы со стороны порой проще игнорировать: они чаще сбивают с толку, чем оказываются полезными. Не стоит кардинально менять планы во второй половине дня. В это время легко под влиянием эмоций принять какие-то решения, которые едва ли будут верными. Лучше сосредоточиться на том, что было задумано раньше, постараться воплотить это в жизнь.
Близнецы
День, когда можно сделать много полезного. Вы отлично справляетесь с собственными делами, часто помогаете тем, кто оказался в сложной ситуации. Успехи в работе связаны с появлением новых союзников; эти люди готовы поддержать самые смелые ваши начинания. Отношения, которые сейчас начинаются как чисто профессиональные, со временем могут принять дружеский характер. Вероятны необычные встречи, новые знакомства. Благодаря им вы узнаете нечто новое, получите важную информацию из первых рук. Удается восстановить старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре.
Рак
Не откладывайте важные встречи: лучше всего для них подходит первая половина дня. То же можно сказать о серьезных делах; чем раньше вы за них приметесь, тем быстрее получите нужный результат. Новости, полученные издалека, могут повлиять на ваши планы. Не исключено, что какие-то долгожданные встречи придется перенести. Во второй половине дня лучше избегать перегрузок и не проверять свой организм на прочность. Отдохните немного; после небольшой паузы вы почувствуете себя гораздо лучше, настроитесь на позитивный лад.
Лев
Отличный плодотворный день; уже в первой его половине вы сделаете много полезного не только для себя, но и для других. Хорошо браться за новые дела: вы отлично справляетесь с ними, не возникает даже мелких затруднений. Вероятны приятные известия, касающиеся работы или проекта, на который вы возлагаете большие надежды. Окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши дела, и не всегда при этом ведут тебя деликатно. Но вы не раздражаетесь, сохраняете дружелюбие и неизменно извлекаете пользу из происходящего.
Дева
Общение с окружающими сегодня требует от вас большего терпения и самообладания, чем обычно. Не всегда вас сразу понимают правильно, иногда простейшие вещи приходится объяснять несколько раз. К тому же часто звучат критические замечания, и вы принимаете их близко к сердцу. Но конфликтов удается избежать, ведь вы всегда находите способ сгладить острые углы, разрядить обстановку, поднять всем настроение. Более того, день дает возможность укрепить отношения, которыми вы особенно дорожите. Если вы поведете себя правильно, разногласия с любимым человеком останутся в прошлом.
Весы
Не самый простой день с точки зрения общения. Порой не удается правильно понять окружающих, вы остро реагируете даже на невинные замечания. Возможны разногласия с коллегами, споры с людьми, с которыми вы прежде отлично ладили. К концу дня удастся договориться обо всем, но немало времени пройдет в неприятных разговорах. День отлично подходит для того, чтобы самостоятельно заниматься какими-то важными делами, решать серьезные вопросы. Чем раньше вы определитесь с планами, тем проще будет воплотить их в жизнь. Советы со стороны сегодня почти бесполезны, а вот к подсказкам интуиции стоит прислушаться.
Скорпион
Подходящий день для того, чтобы обдумать какие-то важные вопросы, постараться решить сложные задачи. У вас появляются отличные идеи, которые едва ли могли бы кому-то еще прийти в голову. Можно попробовать по-новому подойти к старым проблемам; ваши смелые эксперименты наверняка окажутся удачными. Стоит быть осторожнее там, где дело касается денег. Сегодня вы рискуете потратить значительную сумму на пустяки или купить то, что вам совсем не нужно. Зато может повезти в любви. Приятные романтические сюрпризы ждут даже Скорпионов, которые давно не ожидают ничего подобного.
Стрелец
День беспокойный, полный неожиданностей и ситуаций, в которых нужно быстро принимать решения. Кто-то другой на вашем месте занервничал бы, а вы быстро понимаете, что к чему, выбираете верную линию поведения. Удается произвести хорошее впечатление на людей, от которых многое зависит. О своих идеях вы рассказываете так, что к ним никто не может остаться равнодушным. Не забывайте об обещаниях, которые дали раньше. Важно сдержать их, не подвести тех, кто на вас рассчитывает. Любое нарушение договоренностей может нанести удар по вашей репутации, надолго испортить отношения.
Козерог
Спокойный благоприятный день, хорошо подходящий для того, чтобы вернуться к делам, начатым давным-давно. Сейчас их можно будет завершить без особых усилий, и вы наверняка останетесь довольны результатом. Порадуют встречи со старыми знакомыми, найдется масса интересных тем для разговора. Будет возможность восстановить деловые и личные связи, которыми вы когда-то дорожили. Старайтесь не переутомляться. Отдохнув и восстановив силы, вы почувствуете себя гораздо бодрее. Полезно будет отказаться от вредных привычек хотя бы на время.
Водолей
Благоприятный день для разговоров о работе, обсуждения планов, встреч с людьми, которых вы хотели бы видеть среди своих союзников. Вы на многих можете произвести хорошее впечатление. Интуиция часто подсказывает, чего ждут от вас люди, что хотят услышать. Вероятны предложения, касающиеся смены работы или начала долгосрочного сотрудничества. Стоит держаться подальше от людей, известных своей любовью к слухам и сплетням: они могут навредить вам, даже сами того не желая, раскрыть какие-то ваши секреты. Лучше не спешить с покупками и сделками. Там, где дело касается денег, трудно принять верные решения.
Рыбы
Вы склонны переоценивать свои возможности и способность влиять на других. Прежде чем браться за какое-то важное и сложное дело, подумайте, есть ли у вас реальный шанс достичь в нем успеха. Поступающие предложения тоже стоит оценивать критически, особенно если они исходят от малознакомых людей, обещающих золотые горы. Порадует общение с друзьями: у них найдутся для вас и хорошие новости, и толковые советы. Вторая половина дня подходит для покупок. В это время вам легко будет выбрать и какие-то полезные вещи для себя, и отличные подарки для близких.