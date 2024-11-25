Совет по прессе рассмотрел жалобу Томаса Мяртена Легранта на вышедшую 17 сентября текущего года на канале TV3 передачу Laser и решил, что она не нарушила Кодекс журналистской этики.
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Эстонский шоумен подал жалобу на снятую о нем телепередачу, но выиграть ему так и не удалось
Томас Мартен Легрант подал жалобу в Совет по прессе, утверждая, что в передаче выдвигались обвинения и утверждения о нем, достоверность и соответствие которым не были проверены. Заявитель считал, что созданный на основе ложных утверждений образ вводит широкую аудиторию в заблуждение и необоснованно порочит его имя.