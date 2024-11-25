Пн, 25.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Эстонский шоумен подал жалобу на снятую о нем телепередачу, но выиграть ему так и не удалось

Copy
Фото статьи
Фото: Kerli Jaago / Fotoraat / Johan-Paul Hion / Elu24 kollaaž

Совет по прессе рассмотрел жалобу Томаса Мяртена Легранта на вышедшую 17 сентября текущего года на канале TV3 передачу Laser и решил, что она не нарушила Кодекс журналистской этики.

Томас Мартен Легрант подал жалобу в Совет по прессе, утверждая, что в передаче выдвигались обвинения и утверждения о нем, достоверность и соответствие которым не были проверены. Заявитель считал, что созданный на основе ложных утверждений образ вводит широкую аудиторию в заблуждение и необоснованно порочит его имя.

Также Легрант отметил в своей жалобе, что ведущая передачи намеренно и сознательно очернила его, пытаясь представить его мошенником, лжецом и аферистом. Легрант был недоволен тем, что, по его мнению, в передаче не учли предоставленную им информацию, которая могла бы опровергнуть ложные утверждения.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх