Недавно в социальных сетях появилась публикация, рекламирующая новую услугу - возможность оставить ребенка с ночевкой в частном детском саду в новогоднюю ночь. И этот пост вызвал у пользователей бурю эмоций. Мы решили выяснить, что это за услуга и почему она вызвала у людей такую реакцию.
Для подписчиков
ОТДАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ ⟩ В Таллинне появилась новая услуга: ночевка для детей на Новый год
Родители могут оставить ребенка на новогоднюю ночь в заботливых руках педагогов в специализированном детском саду Susapusa. Там будет новогодняя программа, подарки, праздничный мастер-класс, вкусная теплая еда и незабываемые эмоции.