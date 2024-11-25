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«Вопрос правильный и важный»: жительница Эстонии подняла тему утилизации опасных предметов

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Жительница Харьюмаа завернула сломанную иглу в бумагу и скотч, а также на двух языках подписала, что находится внутри.
Жительница Харьюмаа завернула сломанную иглу в бумагу и скотч, а также на двух языках подписала, что находится внутри. Фото: Фото читателя.

Сортировка мусора в Эстонии является обязательной, но не всегда понятно, каким именно образом и куда правильно утилизировать некоторое предметы. Жительница Харьюмаа задалась вопросом: куда стоит выкинуть швейную иглу?

На первый взгляд кажется, что проблема не такая уж серьезная: иглу можно выкинуть в бак для смешанного мусора. Однако Регина засомневалась в таком решении и задалась вопросом: как все-таки правильно утилизировать швейную иглу?

«Сломалось у иголки ушко. Никак нельзя помиловать, иголку надо в помойку. А в какую? Запаковала в бумагу, замотала тейпом, написала. Но все равно страшно выбрасывать», - объясняет в публикации в соцсети Регина.

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