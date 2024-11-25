Сортировка мусора в Эстонии является обязательной, но не всегда понятно, каким именно образом и куда правильно утилизировать некоторое предметы. Жительница Харьюмаа задалась вопросом: куда стоит выкинуть швейную иглу?
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«Вопрос правильный и важный»: жительница Эстонии подняла тему утилизации опасных предметов
На первый взгляд кажется, что проблема не такая уж серьезная: иглу можно выкинуть в бак для смешанного мусора. Однако Регина засомневалась в таком решении и задалась вопросом: как все-таки правильно утилизировать швейную иглу?