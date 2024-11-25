Сына норвежской кронпринцессы Мариуса Борга Хёйби обвинили во втором эпизоде сексуализированного насилия. По этим обвинениям ему грозит до десяти лет тюрьмы. Утверждается, что полиция располагает видеозаписью по крайней мере одного изнасилования, а значит, Мариусу грозит реальный уголовный срок.
У полиции есть видеозапись: сына норвежской кронпринцессы обвинили во втором изнасиловании
Вечером 20 ноября стало известно, что суд частично удовлетворил требование полиции о заключении Хёйби под стражу на две недели. Об этом свидетельствует постановление окружного суда Осло, вынесенное в среду вечером. Следующую неделю Мариус проведет в тюрьме без права переписки.
Отчим Мариуса, наследный принц Норвегии Хокон, прокомментировал решение суда в интервью норвежскому телеканалу NBC. «Это серьезное обвинение для Мариуса. Сегодня мы, конечно, думаем обо всех пострадавших. Полиция должна делать свою работу, суд должен делать свою работу. Я уверен, что они сделают все отлично. Также верно, что это в значительной степени влияет на нас, на тех, кто вокруг. Возможно, мне разрешат добавить, что я хотел бы быть сегодня дома с Метте. Я скучаю по ней», - сказал Хокон.
Сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, Мариус Борг Хёйби, обвиняется в нескольких эпизодах сексуализированного насилия. Последнее обвинение связано с инцидентом, произошедшим в августе 2024 года, когда, по данным полиции, он якобы причинил вред девушке, которая находилась в бессознательном состоянии. Кроме того, он нарушил судебный запрет, продолжая контактировать с предполагаемой жертвой, за что его уже арестовывали в сентябре. Среди прочих инцидентов - угрозы убийством, физическое насилие и обвинения в издевательствах над двумя бывшими девушками, которые предоставили полиции показания. Так что количество обвинений в адрес Мариуса может расшириться.
Эти случаи нанесли ущерб репутации королевской семьи, хотя Мариус официально не является ее членом, так как он родился в предыдущих отношениях Метте-Марит, до ее брака с норвежским принцем. Мариус признал свою вину в том, что причинил физический вред первой жертве и находился под воздействием наркотиков, но отвергает другие обвинения. Полиция продолжает вести расследование.