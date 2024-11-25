У полиции есть видеозапись: сына норвежской кронпринцессы обвинили во втором изнасиловании

Вечером 20 ноября стало известно, что суд частично удовлетворил требование полиции о заключении Хёйби под стражу на две недели. Об этом свидетельствует постановление окружного суда Осло, вынесенное в среду вечером. Следующую неделю Мариус проведет в тюрьме без права переписки.

Отчим Мариуса, наследный принц Норвегии Хокон, прокомментировал решение суда в интервью норвежскому телеканалу NBC. «Это серьезное обвинение для Мариуса. Сегодня мы, конечно, думаем обо всех пострадавших. Полиция должна делать свою работу, суд должен делать свою работу. Я уверен, что они сделают все отлично. Также верно, что это в значительной степени влияет на нас, на тех, кто вокруг. Возможно, мне разрешат добавить, что я хотел бы быть сегодня дома с Метте. Я скучаю по ней», - сказал Хокон.

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит и ее сын Мариус Борг Хёйби. Фото: Lise Åserud

Сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, Мариус Борг Хёйби, обвиняется в нескольких эпизодах сексуализированного насилия. Последнее обвинение связано с инцидентом, произошедшим в августе 2024 года, когда, по данным полиции, он якобы причинил вред девушке, которая находилась в бессознательном состоянии. Кроме того, он нарушил судебный запрет, продолжая контактировать с предполагаемой жертвой, за что его уже арестовывали в сентябре. Среди прочих инцидентов - угрозы убийством, физическое насилие и обвинения в издевательствах над двумя бывшими девушками, которые предоставили полиции показания. Так что количество обвинений в адрес Мариуса может расшириться.

Эти случаи нанесли ущерб репутации королевской семьи, хотя Мариус официально не является ее членом, так как он родился в предыдущих отношениях Метте-Марит, до ее брака с норвежским принцем. Мариус признал свою вину в том, что причинил физический вред первой жертве и находился под воздействием наркотиков, но отвергает другие обвинения. Полиция продолжает вести расследование.