«Светлое будущее»: Максим Галкин наделал много шума своим новым фото

На своей странице в Instagram Галкин решил опубликовать свое свежее фото.

«Приветствую», - кратко написал комик.

Максим сделал селфи в самолете, позируя в синей рубашке и сером кардигане.

Подписчики звезды не прошли мимо публикации и написали множество комментариев.

«Смелый, честный, порядочный», - восхищается подписчик.

«Сияющая внутренняя доброта в глазах», - добавил кто-то.

«Максим, желаю по-прежнему своим талантом пробуждать людей и давать им надежду на светлое будущее», - написал фанат.

«Вы лучший в своем жанре», - подытожил фолловер.