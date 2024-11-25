«Светлое будущее»: Максим Галкин наделал много шума своим новым фото
На своей странице в Instagram Галкин решил опубликовать свое свежее фото.
«Приветствую», - кратко написал комик.
Максим сделал селфи в самолете, позируя в синей рубашке и сером кардигане.
Подписчики звезды не прошли мимо публикации и написали множество комментариев.
«Смелый, честный, порядочный», - восхищается подписчик.
«Сияющая внутренняя доброта в глазах», - добавил кто-то.
«Максим, желаю по-прежнему своим талантом пробуждать людей и давать им надежду на светлое будущее», - написал фанат.
«Вы лучший в своем жанре», - подытожил фолловер.