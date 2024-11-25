ФОТО «Лийза из Тарту, а не Елизавета из Юрьева!» Департамент здоровья упрекнули за украинский флаг

Жительница Тарту Лийза оставила язвительный комментарий на страничке Департамента здоровья, на логотипе которого, впрочем, как и у многих других эстонских учреждений и предприятий, уже с начала войны в Украине размещен сине-желтый флаг.

«Судя по лого, вы - Департамент здоровья Украины, не?» - написала женщина в Facebook.

Через некоторое время жительнице Тарту хлестко ответил представитель департамента.

«Мы поддерживаем Украину в ее борьбе с агрессором, чтобы в будущем и вы могли оставаться Лийзой из Тарту, а не стать Елизаветой из Юрьева», - такой ответ появился на страничке Департамента здоровья.

Пользователи Facebook поддержали представителя департамента. Кто-то даже предложил выдать этому находчивому сотруднику орден.



Многие комментаторы удивлялись, неужели после 1 000 дней полномасштабной войны у кого-то еще возникают вопросы, почему у нас повсюду украинские флаги.

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