«Кто-то посмотрит мне в глаза, и я уже признаюсь...» - рассказывает певица Сандра Силламаа, принявшая участие в передаче Minu elu viis. Она признает, что не умеет врать, и в шоу она даже не пыталась что-либо из себя изображать.
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Эстонская певица откровенно высказалась о трудных временах: в такие моменты я музыку не слушаю
«Я мельком увидела Марко за кулисами и сразу подумала: Господи, они что, правда его пригласили?» - делится впечатлениями Силламаа, у которой особенная связь с группой Väikeste Lõõtspillide Ühing (VLÜ).