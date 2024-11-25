Пн, 25.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Эстонская певица откровенно высказалась о трудных временах: в такие моменты я музыку не слушаю

Copy
Фото статьи
Фото: Mardo Männimägi

«Кто-то посмотрит мне в глаза, и я уже признаюсь...» - рассказывает певица Сандра Силламаа, принявшая участие в передаче Minu elu viis. Она признает, что не умеет врать, и в шоу она даже не пыталась что-либо из себя изображать.

«Я мельком увидела Марко за кулисами и сразу подумала: Господи, они что, правда его пригласили?» - делится впечатлениями Силламаа, у которой особенная связь с группой Väikeste Lõõtspillide Ühing (VLÜ).

«До участия в программе я размышляла, кто мог бы исполнить эту песню, ведь в ней довольно много слов, и это песня с характером… Думала, может, они все-таки пригласят Марко!» - вздыхает Силламаа и добавляет, что в передаче она даже не пыталась скрывать своих эмоций. «Я решила начать с того, что VLÜ мне очень нравится, потому что тебе могут понравиться и другие песни здесь».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх