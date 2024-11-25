Эстонская певица откровенно высказалась о трудных временах: в такие моменты я музыку не слушаю

«До участия в программе я размышляла, кто мог бы исполнить эту песню, ведь в ней довольно много слов, и это песня с характером… Думала, может, они все-таки пригласят Марко!» - вздыхает Силламаа и добавляет, что в передаче она даже не пыталась скрывать своих эмоций. «Я решила начать с того, что VLÜ мне очень нравится, потому что тебе могут понравиться и другие песни здесь».