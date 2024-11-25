Виктория Бекхэм, которая 25 лет ест только рыбу и овощи, раскрыла истинную причину экстремальной диеты

Как оказалось, для такой строгой диеты есть довольно объективная причина. Еще со времен Spice Girls Виктория борется с акне, а отказ от вредных и аллергенных продуктов сильно ей в этом помогает.

«Именно из-за своей кожи я стала очень осторожно относиться к тому, что ем», + рассказа она изданию The Telegraph.

Как выяснилось, Виктория перестала есть красное мясо еще в детстве - когда ей было всего восемь лет. Сейчас же она избегает еще и определенных сортов пшеницы и муки. А вот в бокальчике-другом вина звезда себе обычно не отказывает. Тем более волноваться за красивый цвет лица на следующий день не нужно: за это у нее отвечает специальное светодиодное устройство Dermalux, которое она использует в течение 30 минут каждое утро.

Виктория также призналась, что никогда не готовит, хотя в былые времена пыталась освоить это искусство. Впрочем, и она сама, и члены ее семьи относятся к этому с юмором. «Харпер говорит, что я могу сжечь даже воду. Так что, наверное, для всех будет лучше, если я не буду готовить», - поделилась Виктория. В общем, никаких прыщей и долгих часов у плиты: нам кажется или Виктория что-то поняла об этой жизни?