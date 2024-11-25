ВИДЕО Брэд Питт потерял сознание на съемках фильма

Видео, где 60-летний Брэд Питт, который сейчас работает над фильмом о Формуле-1, во время съемок одной из сцен упал в обморок, попало в Интернет. Соответствующие кадры, снятые очевидцами, облетели сеть и всерьез встревожили фанатов. Однако, пишет The Mirror, на самом деле момент с потерей сознания является частью сценария.

Съемки проходили на Гран-при Лас-Вегаса, где знаменитый автогонщик Джордж Рассел стартует с поул-позиции. На видео, распространенном пользователями сети, видно, как актер идет в белом костюме автогонщика, едва переставляя ноги после аварии, в которую попал на своем болиде, а затем падает в обморок. Члены съемочной группы предупредительно подстелили мягкий коврик, на который и приземлился Питт.

Rip Brad Pitt from another angle. Wtf🤯pic.twitter.com/gjmHJxzOjb — Marc🏎 (@433_marc) November 23, 2024

APX GP, вымышленная гоночная команда персонажа Питта, даже выпустила шуточное заявление, вызвав интерес к предстоящему релизу.

«Во время квалификации Сонни получил значительный удар, требующий немедленного медицинского обследования. Инциденты такого масштаба всегда воспринимаются серьезно, и здоровье Сонни остается нашим главным приоритетом. Хотя Сонни в остальном стабилен, он не будет участвовать в завтрашнем заезде, поскольку он сосредоточен на восстановлении», – говорится в заявлении.

Питт играет в фильме роль отставного гонщика Сонни Хейса. Опытный спортсмен возвращается в профессию, чтобы стать наставником команды APXGP с молодым гонщиком.

Роль Джошуа Пирса, товарища Хейса по команде, играет Дэмсон Идрис. По сценарию, они «соревнуются с титанами спорта».

Режиссером спортивной драмы выступает Джозеф Косинский, известный своим хитом «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом. Картина 2022 года про летчиков-истребителей за две недели проката собрала рекордные 885, 2 миллиона долларов.

Премьера фильма о Формуле-1 запланирована на июнь 2025 года.