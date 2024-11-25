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Украинский музыкант Руслан Трочинский пошел колядовать с детьми в Пирита: «Мужчина сказал, что бросит гранату, если придем снова»

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Фото статьи
Фото: Eero Vabamägi

В понедельник отмечается Кадрипяев, поэтому вечером в воскресенье можно было встретить колядующих. Музыкант Руслан Трочинский решил вместе с детьми в этот прекрасный вечер взять инструменты и пойти по домам колядовать. Однако у одной из дверей в районе Пирита их ждал неприятный инцидент - семью выгнали и накричали на них

Хотя Руслан отмечает, что в целом люди были очень добрыми, один неприятный эпизод все же испортил общую картину.

«Мы гуляли с детьми по Пирита и играли на инструментах у ворот», - вспоминает Руслан.

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