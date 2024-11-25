Эстонские блогеры активно рекламируют духи, которые должны пахнуть точно так же, как парфюм дорогих брендов стоимостью несколько сотен евро. Несмотря на то, что продажа реплик с использованием чужих торговых марок запрещена, по мнению полиции, нет оснований для начала расследования. «Тот факт, что отсутствует состав преступления с точки зрения уголовного права или что Департамент полиции и погранохраны (PPA) не желает этим заниматься, не означает, что использование чужих торговых марок в парфюмерии разрешено», - отмечает патентный уполномоченный Альмар Сехвер.