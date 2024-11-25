Эстонские блогеры активно рекламируют духи, которые должны пахнуть точно так же, как парфюм дорогих брендов стоимостью несколько сотен евро. Несмотря на то, что продажа реплик с использованием чужих торговых марок запрещена, по мнению полиции, нет оснований для начала расследования. «Тот факт, что отсутствует состав преступления с точки зрения уголовного права или что Департамент полиции и погранохраны (PPA) не желает этим заниматься, не означает, что использование чужих торговых марок в парфюмерии разрешено», - отмечает патентный уполномоченный Альмар Сехвер.
В то время как за оригинальные духи люксовых брендов приходится платить десятки или даже сотни евро, среди жителей Эстонии набирает популярность сайт Pariisi Parfüümid, предлагающий их реплики. Ассортимент компании активно продвигают несколько местных блогеров.