НОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ РОСКОШИ? Сеть магазинов Rimi объяснила, какие неожиданные товары пришлось защищать от краж

В начале ноября сообщалось, что сеть магазинов Rimi приняла меры, установив защитные элементы на упаковки кофе. «Недавно показывали по телевизору, что цены на кофе за последние четыре месяца выросли на 4–20%... неудивительно, что его начали красть», - писали в TikTok.