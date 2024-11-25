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НОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ РОСКОШИ? Сеть магазинов Rimi объяснила, какие неожиданные товары пришлось защищать от краж

Перевод: Елизавета Лынник
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Фото статьи
Фото: Elu24 kollaaž

Участившиеся кражи вынуждают торговые сети принимать все более радикальные меры. Помимо упаковок кофе, Rimi начала оснащать защитными элементами энергетические напитки и зубные пасты. «Больше всего беспокоит то, что предметами краж становятся товары из самых разных категорий», - комментирует руководитель форматов Rimi Eesti Елена Литвинович.

В начале ноября сообщалось, что сеть магазинов Rimi приняла меры, установив защитные элементы на упаковки кофе. «Недавно показывали по телевизору, что цены на кофе за последние четыре месяца выросли на 4–20%... неудивительно, что его начали красть», - писали в TikTok.

На прошлой неделе в Rimi в Postimaja уже можно было увидеть защитные элементы на энергетических напитках Red Bull. В магазине Rimi в районе Теллискиви подобные элементы появились на зубной пасте, стоимость которой достигает 4 евро.

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