ВИДЕО «Эти молодые люди вели себя как потенциальные убийцы»: жители и гости Хаапсалу напуганы происходящим на дорогах

«Разве такие вечера в Хаапсалу обычное дело? Молодежь носится на машинах по парковкам и дорогам?» - задается вопросом Пирет, которая во вторник попала в ДТП в Хаапсалу, когда BMW врезался в ее машину сзади. Она рассказывает: «Мы видели, как они до этого дрифтили... На месте мог оказаться любой, все могло закончиться очень печально».
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Пирет не живет в Хаапсалу, однако у нее есть там недвижимость, куда она часто приезжает. Во вторник она вместе с мужем и трехлетним ребенком остановилась на заправке Circle K.