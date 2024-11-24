ВИДЕО «Эти молодые люди вели себя как потенциальные убийцы»: жители и гости Хаапсалу напуганы происходящим на дорогах

«Разве такие вечера в Хаапсалу обычное дело? Молодежь носится на машинах по парковкам и дорогам?» - задается вопросом Пирет, которая во вторник попала в ДТП в Хаапсалу, когда BMW врезался в ее машину сзади. Она рассказывает: «Мы видели, как они до этого дрифтили... На месте мог оказаться любой, все могло закончиться очень печально».