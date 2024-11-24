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«Шокирующе выгодные предложения» от Tele2 были восприняты в соцсетях с иронией: поразительная скидка

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Фото статьи
Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

«Шокирующе выгодные предложения!» - гласит реклама новой кампании Tele2. Однако скидка в 10 евро вызвала ироничные отклики в соцсетях. «Какое потрясающе выгодное предложение», - саркастично комментируют многие.

«Удивите свих близких шокирующе хорошими подарками», - рекламирует Tele2 свою кампанию.

«Наши рождественские предложения обеспечат лучшие цены на устройства от Apple - это идеальная возможность подарить что-то действительно классное».

Данная реклама стала темой для обсуждений и в соцсетях. «Какое потрясающе выгодное предложение», - иронично замечает комментатор насчет акции, в рамках которой цена телефона снижена на 10 евро.

«На мой взгляд, последние рекламные кампании строятся на высмеивании. Кто сможет сделать самое нелепое предложение… Покупаешь селедку на рынке - и невероятно - тебе бесплатно дают газету, в которую ее заворачивают!» - иронизирует еще один пользователь.

«Невероятно. Всё скуплю!» - шутит кто-то. «Юмор Черной пятницы!» - добавляет другой.

Руководитель маркетинга по направлению устройств Tele2 Катрин Пааль отметила, что приятно, когда их шокирующие предложения привлекают внимание и становятся темой обсуждения.

Она уточнила, что в кампании представлено более 59 устройств, большинство из которых имеют более значительные скидки. «Если говорить о телефонах, то у нас есть довольно большой выбор с экономией до 100 евро», - добавила она и предоставила ссылки на 12 товаров.

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