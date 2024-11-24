«Шокирующе выгодные предложения» от Tele2 были восприняты в соцсетях с иронией: поразительная скидка

«Удивите свих близких шокирующе хорошими подарками», - рекламирует Tele2 свою кампанию.

«Наши рождественские предложения обеспечат лучшие цены на устройства от Apple - это идеальная возможность подарить что-то действительно классное».

Данная реклама стала темой для обсуждений и в соцсетях. «Какое потрясающе выгодное предложение», - иронично замечает комментатор насчет акции, в рамках которой цена телефона снижена на 10 евро.

Tele2 lõi pauguga pöördukse lahti, põrutav kampaania, hämmastav allahindlus! Škandaalne! Šokeeriv! Šuper!



-0.8% ja -1% ... 10€ nagu maast leitud! pic.twitter.com/piM16h4abc — Alvar Soome (@FinSoftAlvar) November 20, 2024

«На мой взгляд, последние рекламные кампании строятся на высмеивании. Кто сможет сделать самое нелепое предложение… Покупаешь селедку на рынке - и невероятно - тебе бесплатно дают газету, в которую ее заворачивают!» - иронизирует еще один пользователь.

«Невероятно. Всё скуплю!» - шутит кто-то. «Юмор Черной пятницы!» - добавляет другой.

Tellišin omale kakš tükki, šoodne ju pic.twitter.com/qn0VMRA9PL — Andrus Aren (@ArenAndrus) November 20, 2024

Руководитель маркетинга по направлению устройств Tele2 Катрин Пааль отметила, что приятно, когда их шокирующие предложения привлекают внимание и становятся темой обсуждения.

Она уточнила, что в кампании представлено более 59 устройств, большинство из которых имеют более значительные скидки. «Если говорить о телефонах, то у нас есть довольно большой выбор с экономией до 100 евро», - добавила она и предоставила ссылки на 12 товаров.