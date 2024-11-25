ГОРОСКОП НА 25 НОЯБРЯ У Близнецов вероятны приятные встречи, а Скорпионы должны действовать осторожнее

Стрелец

Начало дня принесет вдохновляющие новости или идеи, за воплощение которых в жизнь вы возьметесь с большим энтузиазмом. Друзья или давние знакомые могут предложить что-то интересное и необычное. Тут можно без долгих раздумий ответить согласием: жалеть об этом наверняка не придется. Вторая половина будет благоприятной для Стрельцов, в последнее время размышлявших о том, что неплохо было бы заняться чем-то новым, отказаться от сложившихся привычек. Будут и приятные сюрпризы, и удивительные совпадения.

Козерог

Удачный плодотворный день. Вы быстро решите проблемы, накопившиеся за последнее время, и почувствуете, что готовы сделать какой-то важный шаг. Сейчас хорошо браться за новые дела: вы разберетесь, как нужно действовать, и вскоре получите нужный результат. Гармонично будут складываться и деловые, и личные отношения. Не исключено, что появятся новые союзники. День подходит для любых дел, требующих творческого подхода, фантазии. Там, где нужно придумать что-то новое, найти нестандартное решение, вряд ли кто-то справится лучше вас.

Водолей

Отличный день для деловых переговоров, обсуждения любых вопросов, касающихся работы и бизнеса. Вы легко убедите в своей правоте тех, кто прежде не был с вами согласен, сможете недавних соперников превратить в союзников, если захотите. Вероятны денежные поступления, выгодные сделки. Заметно влияние позитивных тенденций и в личных отношениях. День подойдет и для дружеской встречи, и для романтического свидания. Вы найдете способ порадовать тех, кто вам дорог, удивить приятными сюрпризами. Вечер принесет хорошие новости, касающиеся кого-то из близких.

Рыбы

День не самый простой, но достаточно удачный. Он хорошо подходит для серьезных ответственных дел: вы быстро справляетесь с ними, всегда доводите начатое до конца. Многие ваши идеи получат поддержку, понравятся людям, от которых многое зависит. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, могут со временем принять дружеский или романтический характер. Не всегда просто складываются отношения с близкими, но какие-то серьезные конфликты едва ли возникнут. Лучше отложить обсуждение важных вопросов и постараться просто хорошо провести время вместе.