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Не поздравил жену с днем рождения: фанаты обеспокоены психическим состоянием Джастина Бибера

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Джастин и Хейли Бибер.
Джастин и Хейли Бибер. Фото: ARIANA RUIZ

Фанаты Джастина Бибера обеспокоены психическим состоянием своего кумира. Дело в том, что 30-летний певец с начала ноября не обновлял соцсети. Многие надеялись, что он сделает исключение по случаю дня рождения жены, но этого не произошло, пишет Spletnik.

На днях супруге Джастина, Хейли Бибер, исполнилось 28 лет. Модель воспользовалась поводом и устроила вечеринку в свою честь. На праздник с тематикой «Мартини» пришли ее близкие подруги, включая Кендалл Дженнер и Лори Харви. Сегодня Хейли опубликовала в Instagram фото с вечеринки, и среди них не было ни одной с Джастином.

В сети это восприняли по-разному. Кто-то предположил, что Джастин просто остался дома с ребенком, чтобы его жена могла как следует отдохнуть, так что в его отсутствии на празднике нет ничего особенного. Другие отметили, что хоть Бибер и пропустил вечеринку, он мог бы публично поздравить любимую в соцсетях, по уже сложившейся традиции, но он этого не сделал.

Сейчас Instagram Джастина переполнен отчасти гневными, отчасти встревоженными комментариями от его подписчиков, которые пишут: «Она подарила ему ребенка, а он даже не собирается поздравить ее с днем рождения!», «Где поздравление с днем рождения для твоей жены, бро? Ты тормозишь». Самые преданные поклонники певца, впрочем, отмечают, что поздравить близкого человека можно и лично, а делать это во всеуслышание никто не обязан.

Так или иначе, большинство фанатов Джастина переживают не столько за его отношения с женой, сколько за его психическое состояние, а его исчезновение с радаров связывают со скандалом вокруг Пи Дидди. Недавно инсайдеры рассказали, что скандальная история с рэпером сильно повлияла на певца. По их словам, Джастин почти не выходит из дома, и если поначалу это оправдывали его отцовством, то теперь близкие артиста считают, что проблема гораздо глубже.

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