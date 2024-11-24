Не поздравил жену с днем рождения: фанаты обеспокоены психическим состоянием Джастина Бибера

На днях супруге Джастина, Хейли Бибер, исполнилось 28 лет. Модель воспользовалась поводом и устроила вечеринку в свою честь. На праздник с тематикой «Мартини» пришли ее близкие подруги, включая Кендалл Дженнер и Лори Харви. Сегодня Хейли опубликовала в Instagram фото с вечеринки, и среди них не было ни одной с Джастином.

В сети это восприняли по-разному. Кто-то предположил, что Джастин просто остался дома с ребенком, чтобы его жена могла как следует отдохнуть, так что в его отсутствии на празднике нет ничего особенного. Другие отметили, что хоть Бибер и пропустил вечеринку, он мог бы публично поздравить любимую в соцсетях, по уже сложившейся традиции, но он этого не сделал.

Сейчас Instagram Джастина переполнен отчасти гневными, отчасти встревоженными комментариями от его подписчиков, которые пишут: «Она подарила ему ребенка, а он даже не собирается поздравить ее с днем рождения!», «Где поздравление с днем рождения для твоей жены, бро? Ты тормозишь». Самые преданные поклонники певца, впрочем, отмечают, что поздравить близкого человека можно и лично, а делать это во всеуслышание никто не обязан.

Так или иначе, большинство фанатов Джастина переживают не столько за его отношения с женой, сколько за его психическое состояние, а его исчезновение с радаров связывают со скандалом вокруг Пи Дидди. Недавно инсайдеры рассказали, что скандальная история с рэпером сильно повлияла на певца. По их словам, Джастин почти не выходит из дома, и если поначалу это оправдывали его отцовством, то теперь близкие артиста считают, что проблема гораздо глубже.