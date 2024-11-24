Почти 800 000 евро! Эстонский репер выставил на продажу свою трехэтажную виллу

В пятницу, 22 ноября, рэпер Säm (Сэм Шмидт) выпустил свой второй альбом под названием Südamelt ära. В интервью программе Terevisioon рэпер рассказал, что часто в честь выхода альбома или сингла устраиваются презентационные вечеринки, которые проходят в барах и клубах.