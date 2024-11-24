«Продается уникальная вилла под соснами в Нымме!» - именно так рекламируется трехэтажная вилла рэпера Säm, которая ждет нового владельца. Однако, чтобы стать хозяином этого роскошного особняка, придется заплатить 769 000 евро!
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Почти 800 000 евро! Эстонский репер выставил на продажу свою трехэтажную виллу
В пятницу, 22 ноября, рэпер Säm (Сэм Шмидт) выпустил свой второй альбом под названием Südamelt ära. В интервью программе Terevisioon рэпер рассказал, что часто в честь выхода альбома или сингла устраиваются презентационные вечеринки, которые проходят в барах и клубах.