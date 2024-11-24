В субботу, 23 ноября, в концертном зале Alexela состоялся заключительный гала-концерт 28-го кинофестиваля PÖFF.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Объявлены победители кинофестиваля PÖFF
На 28-м кинофестивале «Темные ночи» (PÖFF) главный приз достался монгольскому фильму «Водитель безмолвного города».
Режиссер картины Сэнгэдорж Джанчивдорж рассказывает историю Мьягмара, который, отсидев 14 лет в тюрьме, начинает новую жизнь в роли водителя катафалка. Этот глубокий фильм с шокирующей развязкой основывается на буддийской философии.
Жюри, возглавляемое немецким режиссером Кристофом Хоххойслером, объяснило свой выбор так: «Эта мрачная монгольская сказка нас удивила. С первых кадров мы ощутили, что фильм прокладывает свой уникальный путь. Это очень стильное произведение, где форма не просто подчеркивает содержание, но углубляет его. Это кинематографическая вселенная, населенная персонажами, которые больше, чем жизнь, но при этом невероятно человечны».
Главный приз фестиваля - 20 000 евро, учрежденные городом Таллинн.
Монгольское кино продолжает завоёвывать признание на международной арене. Получение гран-при фестиваля категории А за фильм «Водитель безмолвного города» стало одной из крупнейших побед для индустрии страны.
Режиссер картины Сэнгэдорж Джанчивдорж уже знаком эстонской аудитории: в прошлом году его фильм «Продавщица» завоевал приз зрительских симпатий на фестивале Tartuff в Тарту.
В этом году в основном конкурсе фестиваля участвовало 18 фильмов.
Лучшим режиссером жюри назвало Нира Бергмана из Израиля за работу над фильмом «Розовая леди», исследующим нетипичный любовный треугольник в ультраортодоксальной общине Иерусалима.
Приз за лучшую женскую роль разделили финские актрисы Элина Книхтиля и Пирьо Лонка, сыгравшие сестер в фильме «100 литров домашнего пива» режиссера Теэму Никки.
Лучшим актером стал корейский артист Хё Дже Ли за роль подростка, страдающего от школьной травли, в фильме «Порочный круг» режиссёра Сан Бём Ку.
Приз зрительских симпатий этого года завоевал фильм индийского режиссера Винода Капри «Костёр». После премьеры картина вызвала небывало продолжительные и тёплые аплодисменты.
Лучшим дебютным фильмом жюри назвало картину немецкого режиссера Стива Бахе «Собакам вход запрещен».
Победителем впервые организованного конкурса документальных фильмов стал французский фильм «Сторож» режиссеров Лу дю Понтависа и Виктуар Бонен. Его действие частично разворачивается в Эстонии.
Лучшим фильмом конкурсной программы «Выбор критиков» признана картина японского режиссера Масаки Цудзино «Братья Китaура».
В конкурсе «Бунтари не без причины» победу одержал фильм немецкого режиссера Ирены фон Альберти «Защищенные мужчины».
Лучшим балтийским фильмом жюри назвало литовскую комедию «Южные хроники» режиссера Игнаса Мишкиниса. В своем решении жюри отметило картину как «искреннюю и остроумную». Производством фильма занималась и эстонская студия Nafta Films.
Все фильмы-победители можно будет увидеть на большом экране уже в это воскресенье.
Торжественная церемония закрытия кинофестиваля „Тёмные ночи“ состоялась в концертном зале Alexela.