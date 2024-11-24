ГАЛЕРЕЯ Объявлены победители кинофестиваля PÖFF

На 28-м кинофестивале «Темные ночи» (PÖFF) главный приз достался монгольскому фильму «Водитель безмолвного города».

Режиссер картины Сэнгэдорж Джанчивдорж рассказывает историю Мьягмара, который, отсидев 14 лет в тюрьме, начинает новую жизнь в роли водителя катафалка. Этот глубокий фильм с шокирующей развязкой основывается на буддийской философии.

Жюри, возглавляемое немецким режиссером Кристофом Хоххойслером, объяснило свой выбор так: «Эта мрачная монгольская сказка нас удивила. С первых кадров мы ощутили, что фильм прокладывает свой уникальный путь. Это очень стильное произведение, где форма не просто подчеркивает содержание, но углубляет его. Это кинематографическая вселенная, населенная персонажами, которые больше, чем жизнь, но при этом невероятно человечны».

Главный приз фестиваля - 20 000 евро, учрежденные городом Таллинн.

Монгольское кино продолжает завоёвывать признание на международной арене. Получение гран-при фестиваля категории А за фильм «Водитель безмолвного города» стало одной из крупнейших побед для индустрии страны.

Режиссер картины Сэнгэдорж Джанчивдорж уже знаком эстонской аудитории: в прошлом году его фильм «Продавщица» завоевал приз зрительских симпатий на фестивале Tartuff в Тарту.

В этом году в основном конкурсе фестиваля участвовало 18 фильмов.

Лучшим режиссером жюри назвало Нира Бергмана из Израиля за работу над фильмом «Розовая леди», исследующим нетипичный любовный треугольник в ультраортодоксальной общине Иерусалима.