Принца Джорджа «разлучат» с принцессой Шарлоттой: детали

Неписаное правило в королевской семье может запретить принцу Джорджу путешествовать со своими родителями и младшими братом Луи и сестрой Шарлоттой. Об этом пишет Hello.

В британской королевской семье есть правило, что двое наследников обычно не должны путешествовать одним рейсом. Хотя принц Уильям и его старший сын путешествовали вместе в Австралию в 2014 году, Канаду в 2016 году и Германию в 2017 году, все может измениться, когда принцу Джорджу исполнится 12 лет в 2025 году.

Именно безопасность является причиной этих инструкций. Бывший королевский пилот Грэм Лори вспомнил, как его самолет был окрашен в красный, белый и синий цвет до того, как официальные лица изменили цветовую схему в 2002 году, «чтобы больше выглядеть как обычный авиалайнер».

В своей карьере Лори перевозил короля Карла, принцессу Диану, принца Уильяма и принца Гарри во время совместных семейных путешествий. Однако все начало меняться, когда принц Уильям достиг определенного возраста.

«Те, которые я делал [праздничные полеты], в основном были теми, когда Уэльские отправились в Средиземное море. Но, что интересно, мы летали все четверо: [король], принцесса, принц Уильям и принц Гарри, пока принцу Уильяму не исполнилось 12 лет. После этого ему пришлось иметь отдельный самолет, и мы могли летать все четверо вместе, только когда они были молодыми, только с письменного разрешения Ее Величества», - рассказал пилот.

По словам Лори, король Карл не может летать с принцем Уэльским сегодня.

Когда его спросили, возможно ли, что королевская семья вскоре смягчит свои неписаные правила относительно полетов с семьей, Лори предположил, что это может произойти.

«Я знаю, что король пытается сократить расходы и знает о путешествиях, но я считаю, что безопасность все еще имеет первостепенное значение», - сказал бывший пилот.