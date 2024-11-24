«В январе этого года мы посетили школу, и нам сказали, что места есть», - рассказывает музыкант Стиг Ряста в программе Hommik Annuga о том, как он и его семья решили на серьезный жизненный шаг. В передаче он поделился, как этой весной они с семьей переехали в Стокгольм.
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Известный эстонский певец переехал с семьей за границу: детям легко адаптироваться, так как большинство учителей знают эстонский язык
«История началась с того, что в 2016 году Евровидение проходило в Стокгольме», - вспоминает Стиг время, когда его супруга Карина была беременна их первым ребенком.