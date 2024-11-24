Известный эстонский певец переехал с семьей за границу: детям легко адаптироваться, так как большинство учителей знают эстонский язык

«История началась с того, что в 2016 году Евровидение проходило в Стокгольме», - вспоминает Стиг время, когда его супруга Карина была беременна их первым ребенком.

«Нас пригласили в эстонскую школу, которая находится в старом городе Стокгольма. Мы отправились туда на экскурсию, общались с местными, и это было как-то так здорово... Я подумал тогда, как было бы здорово, если бы наши дети учились здесь», - делится музыкант, добавляя, что эта мысль на несколько лет ушла из его головы.