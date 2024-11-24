ГАЛЕРЕЯ Смотрите, что творилось в ночном клубе в самом центре города

Хендрик Сал-Саллер, вокалист Smilers, вспоминает, что впервые они сыграли с группой в клубе Amigo в 1994 году, когда только вернулись в Эстонию. «Для меня это был особенный опыт, потому что в детстве я много времени проводил в том же зале, который раньше был известен как Виру Варьете и где работали мои родители. К тому времени он превратился в совершенно новое место, которое и тогда было переполнено людьми, и до сих пор туда стекаются толпы», - добавляет Сал-Саллер.