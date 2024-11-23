Сб, 23.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ВИДЕО Во время выступления Путин ни разу не пошевелил руками: что происходит?

Copy
Фото статьи
Фото: Vyacheslav Prokofyev / Kremlin Pool / ZUMAPRESS.com / Scanpix

Во время недавнего обращения Владимира Путина ни разу не было видно движений руками или пальцами. Тем временем его речь длилась примерно восемь минут. На такую странность обратили внимание многие. В частности, это может свидетельствовать о возможной болезни российского диктатора.

21 ноября вечером президент России Владимир Путин опубликовал видеообращение, в котором заявил, что город Днепр был атакован новой ракетой средней дальности «Орешник», которую якобы невозможно перехватить.

В течение всех 7 минут и 45 секунд его обращения не было никаких движений рук или пальцев. На это обратил внимание и украинский политик Антон Геращенко.

«Если ускорить видео, то видно, что руки Путина не двигаются и как бы отделены от тела», - написал Геращенко, добавив, что звук видео и движение его губ также не совпадают.

Украинский эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке также обратил внимание, что ранее Путин часто жестикулировал во время своих речей, однако в этот раз его руки казались «приклеенными» к столу, пишет Аntikor.com.ua

«Эти кадры свидетельствуют, что Путин угрожает всему миру, а сам не может ни разу пошевелить собственными руками», - отметил Репке. Он предполагает, что это может быть следствием монтажа, при котором обездвиженные руки были вставлены к телу, или же причина может заключаться в болезни диктатора или желании скрыть его нервозность.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх