ВИДЕО Во время выступления Путин ни разу не пошевелил руками: что происходит?

21 ноября вечером президент России Владимир Путин опубликовал видеообращение, в котором заявил, что город Днепр был атакован новой ракетой средней дальности «Орешник», которую якобы невозможно перехватить.

В течение всех 7 минут и 45 секунд его обращения не было никаких движений рук или пальцев. На это обратил внимание и украинский политик Антон Геращенко.

«Если ускорить видео, то видно, что руки Путина не двигаются и как бы отделены от тела», - написал Геращенко, добавив, что звук видео и движение его губ также не совпадают.

If you speed up the video, it is visible that Putin's hands are not moving and look like they are separate from his body.



The sound and lip movement do not correspond at times.



What do you think? https://t.co/z3G2sznBB9 pic.twitter.com/Gpy9O8c3zA — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 21, 2024

Украинский эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке также обратил внимание, что ранее Путин часто жестикулировал во время своих речей, однако в этот раз его руки казались «приклеенными» к столу, пишет Аntikor.com.ua.

«Эти кадры свидетельствуют, что Путин угрожает всему миру, а сам не может ни разу пошевелить собственными руками», - отметил Репке. Он предполагает, что это может быть следствием монтажа, при котором обездвиженные руки были вставлены к телу, или же причина может заключаться в болезни диктатора или желании скрыть его нервозность.