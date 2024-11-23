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«ИЗ ПРИНЦИПА!» Жители Эстонии возмущены ценой глёга на Рождественской ярмарке и берут свой в термосе

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Фото статьи
Фото: Eero Vabamägi

22 ноября на Ратушной площади открылась сказочная Рождественская ярмарка, где гостям предлагают угощения - различные блюда и напитки. Эстонцы в этом году шокированы ценами и активно обсуждают это в соцсети X.

«Берите свой термос с собой!» - советует один из мужчин, как можно сэкономить.

В субботу в Таллинне была открыта традиционная Рождественская ярмарка, которая будет работать до 27 декабря 2024 года.

На главной площади столицы установлена пушистая рождественская елка высотой около 16 метров, которая прибыла в Таллинн из Саку.

На ярмарке представлен большой выбор рождественских и кровяных колбасок, праздничных блюд, квашеной капусты и разных видов картофеля, а также любимый деликатес жителей Эстонии последних лет - отбивные из ягнёнка и оленины. Для гурманов также предлагаются новые изысканные блюда: томленый утиный конфит, говядина на пряном гриле, жареный лук с олениной, копченая свиная шея, чиабатта с раклетом и многое другое.

На Ратушной площади также можно попробовать копченый суп из оленины с сыром, пироги с олениной и дичь, а также вегетарианский пирог с веганской колбаской. Там также подают азиатские бао, которые просто тают во рту.

На Рождественской ярмарке представлен богатый выбор горячих напитков. Финны добавили в меню горячий шоколад с нотками Bailey’s и мяты, а также традиционный финский глинтвейн, как с алкоголем, так и без. Среди новинок - клюквенно-вишневый глинтвейн, лимончелло-глинтвейн, мягкий малиново-черносмородиновый глинтвейн из Сетомаа и облепихово-мандариновый пунш.

Однако цены вызвали неоднозначную реакцию у посетителей ярмарки. Например, за глинтвейн в этом году нужно заплатить целых 7 евро. Для эстонцов, которые сейчас стараются экономить, напиток кажется слишком дорогим, особенно учитывая, что в магазине всего за пару евро можно купить целый литр глинтвейна.

Ярмарка работает всего два дня, но уже вызывает споры среди местных жителей.

«За глинтвейн на Рождественской ярмарке в Таллине придется отдать целых семь евро,» – иронично пишет Error.
 

Другой эстонец поддерживает это мнение: «Я думаю, если, например, снизить цену вдвое, то продажи могли бы вырасти не в два, а в четыре раза, и доход был бы больше. Себестоимость этого напитка практически нулевая, основные расходы - аренда места. Это общая проблема ярмарок: много торговых ларьков, но никто ничего не покупает».

Другой романтичный комментатор добавляет: «За эту сумму я хотя бы губы смочу или согрею душу?»

Третий высказывает свое мнение: «В прошлом году я уже брал с собой напиток из дома. Из принципа не плачу такую цену».

Многие соглашаются с идеей брать свой глёг из дома: «В прошлом году я тоже взял свой напиток в термосе. Первый раз купил в ларьке ради стаканчика, а дальше пил свой».

Еще один комментатор шутит и предлагает «официальный купон на скидку –80% на глинтвейн с алкоголем» и советует всем его использовать.

Но есть и те, кто считает цену справедливой.

Для тех, кто не знает: сказочный рождественский рынок Таллинна был признан лучшим в Европе в 2019 году.

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