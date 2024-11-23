«ИЗ ПРИНЦИПА!» Жители Эстонии возмущены ценой глёга на Рождественской ярмарке и берут свой в термосе

В субботу в Таллинне была открыта традиционная Рождественская ярмарка, которая будет работать до 27 декабря 2024 года.

На главной площади столицы установлена пушистая рождественская елка высотой около 16 метров, которая прибыла в Таллинн из Саку.

На ярмарке представлен большой выбор рождественских и кровяных колбасок, праздничных блюд, квашеной капусты и разных видов картофеля, а также любимый деликатес жителей Эстонии последних лет - отбивные из ягнёнка и оленины. Для гурманов также предлагаются новые изысканные блюда: томленый утиный конфит, говядина на пряном гриле, жареный лук с олениной, копченая свиная шея, чиабатта с раклетом и многое другое.

На Ратушной площади также можно попробовать копченый суп из оленины с сыром, пироги с олениной и дичь, а также вегетарианский пирог с веганской колбаской. Там также подают азиатские бао, которые просто тают во рту.

На Рождественской ярмарке представлен богатый выбор горячих напитков. Финны добавили в меню горячий шоколад с нотками Bailey’s и мяты, а также традиционный финский глинтвейн, как с алкоголем, так и без. Среди новинок - клюквенно-вишневый глинтвейн, лимончелло-глинтвейн, мягкий малиново-черносмородиновый глинтвейн из Сетомаа и облепихово-мандариновый пунш.