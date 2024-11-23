Позавчерашняя новость о проданном на художественном аукционе в Нью-Йорке за 5,2 миллиона долларов вирусном произведении искусства, известном как «банан, приклеенный к стене», не оставила равнодушным и министра финансов Эстонии.
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Пост Юргена Лиги о банане разжигает страсти в социальных сетях
Пользователи социальных сетей активно обсуждают ироничный пост министра финансов Юргена Лиги, в котором он высмеивает нашумевшее произведение искусства - банан, приклеенный к стене. Многие отмечают, что подобное «искусство» доступно каждому: «Искусство в массы!» - пишет один из комментаторов, подразумевая, что каждый может создать нечто подобное у себя дома.