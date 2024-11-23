Пост Юргена Лиги о банане разжигает страсти в социальных сетях

Пользователи социальных сетей активно обсуждают ироничный пост министра финансов Юргена Лиги, в котором он высмеивает нашумевшее произведение искусства - банан, приклеенный к стене. Многие отмечают, что подобное «искусство» доступно каждому: «Искусство в массы!» - пишет один из комментаторов, подразумевая, что каждый может создать нечто подобное у себя дома.

«Я сделал инвестицию всей жизни - 160 килограммов и семнадцать рулонов. Конечно, когда речь идет об искусстве, не обойтись без склада, а чтобы появились стены, пришлось еще и дом построить - что сущий пустяк», - написал Лиги в Facebook, иронизируя над скандально известным произведением искусства.