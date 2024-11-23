Существует простой и эффективный способ реанимировать орхидею. Обычная пищевая сода поможет справиться со многими проблемами, от грибковых заболеваний до вредителей. Рассказываем об этом вместе с Prostoway.
Чем протереть «несчастную» орхидею, чтобы вернуть ее к жизни: чудо-средство
Удалите поврежденные корни и листья. Не жалейте - если останется хоть один источник заражения, орхидею не спасти.
Замочите растение в слабом растворе соды на 30 минут. После этого подсушите и пересадите орхидею в свежий субстрат. Если у орхидеи совсем нет корней, используйте мини-тепличку, например, из пластиковой бутылки, с влажным мхом или ватным диском.
Даже если ваша орхидея выглядит обреченной, не спешите ее выбрасывать - ее еще можно спасти.