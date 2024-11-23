«ЭТО ПЕРЕБОР!» Седокова шокировала фанатов «голым» костюмом с имитацией груди

Певица Анна Седокова вызвала бурное обсуждение среди поклонников, опубликовав в соцсетях фотографии в необычном «голом» костюме.

41-летняя артистка предстала в облегающем комбинезоне с эффектом обнаженной груди. Внешний вид дополняли высокие черные сапоги, массивные кольца, яркий макияж. Ее образ подчеркивал макияж в виде черных стрелок, коричневых теней и блеска для губ.

«Сначала шок, потом понимаешь, что это всего лишь принт», - написал один из пользователей.

«Образ смелый, но, на мой взгляд, слишком провокационный», - отметил другой комментатор.

«Это уже перебор», - отмечает еще один юзер.

Многие поддержали певицу за ее экспериментальный подход, однако нашлись и те, кто посчитал наряд слишком дерзким. «Главное, чтобы не оштрафовали, как Ивлееву», - пишут подписчики.