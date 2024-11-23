ОГОНЬ И СРАЖЕНИЯ Даже не верится, что снимали около Таллинна! Местная рок-группа удивила эффектным видеоклипом

Весной этого года таллиннская группа Runaoja, ранее известная как Meteora, приняла участие в ежегодном музыкальном конкурсе Harjumaa Ansamblite Päev. Музыканты продемонстрировали максимальную самоотдачу и невероятную энергетику, что принесло им первое место. В качестве награды группа получила возможность снять клип.

Съемки клипа проходили летом, а за создание видео и сценария взялась команда Jalta Productions. Главные роли исполнили сами участники Runaoja , их солистка Гузель Садикова, а также приглашенные актеры. Роль кузнеца сыграл Мадис Нахкур, а роль странника, заблудившегося в лесу, исполнил Ове Эслон. Одним из самых впечатляющих моментов видео стало выступление Карины Валуя, артистки из Surya Fire Studio. Она продемонстрировала мастерство владения огнем, вызвав у зрителей восторг.

Runaoja не ограничивается рамками традиционного рока. Их музыка порой перерастает в агрессивный металл, дополненный народными инструментами. В их звучании сочетаются энергия и глубокий смысл - это музыка и тексты, которые выходят за рамки обыденности, увлекая и захватывая. Каждая их песня - это не просто мелодия, а целая история, которую можно только пережить и прочувствовать. Визуальные образы, сопровождающие творчество группы, позволяют слушателям вырваться из реальности и погрузиться в их удивительный звуковой мир.