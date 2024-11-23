Любители бижутерии могут сделать ошибочный выбор, если приобретут такое же ожерелье, как у разочарованной клиентки Temu. Девушка утверждает, что подвеской на ее украшении оказался зловонный собачий зуб.
«БОЖЕ, ЧТО ЭТО?» ⟩ Девушка заказала украшение в популярном интернет-магазине, но ее ждал жуткий сюрприз
«Что это такое, Temu? Что это вообще?» - возмутилась Белла Москардини в резком отзыве на TikTok после того, как заказала себе украшение в популярном интернет-магазине.
«Это действительно выглядит как собачий зуб», - говорит девушка, показывая черно-белую подвеску своим более чем 1,1 миллионам зрителей. «Этот естественный процесс разложения заставляет меня думать, что его действительно вырвали из пасти какого-то пса!»
@bellamoscardini69 Literally outraged snd disgusted by this necklace learnt me lesson from buying from temu #fyp #fypp #CapCut #tiktok #real #temu #temukan2021mu #necklace #tooth #dog #cat #tiktokshop #fypp #fpy #help #disney #disgust #tutorial #edit ♬ original sound - 𝐵𝑒𝑙𝑙𝑎𝑀𝑜𝑠𝑐𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛𝑖
Утверждение Москардини о собачьем зубе шокировало людей по всему миру.
«Что за чертовщина, Temu?» - возмущался встревоженный комментатор.
«Я боюсь заказывать в Temu», - признался другой столь же шокированный скептик.
Москардини сказала своим подписчикам, что она пыталась сообщить ответственным сторонам о шокирующей покупке, но ответа не получила.
Пресс-секретарь Temu сообщил изданию The Post, что компания предоставляет 90-дневную гарантию возврата денег на товары, которые не соответствуют описанию, повреждены или не были доставлены. Клиенты могут связаться со службой поддержки через приложение или веб-сайт.
Пресс-секретарь отказался комментировать достоверность заявлений Москардини.
Москардини - не единственная клиентка, обвинившая Temu в продаже вводящих в заблуждение товаров. Многие покупатели поделились похожими случаями, когда полученные товары не соответствовали ожиданиям или описаниям.
Эти случаи подчеркивают, как важно быть осторожными, деля заказы в интернете.