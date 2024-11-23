«БОЖЕ, ЧТО ЭТО?» Девушка заказала украшение в популярном интернет-магазине, но ее ждал жуткий сюрприз

«Что это такое, Temu? Что это вообще?» - возмутилась Белла Москардини в резком отзыве на TikTok после того, как заказала себе украшение в популярном интернет-магазине.

«Это действительно выглядит как собачий зуб», - говорит девушка, показывая черно-белую подвеску своим более чем 1,1 миллионам зрителей. «Этот естественный процесс разложения заставляет меня думать, что его действительно вырвали из пасти какого-то пса!»

Утверждение Москардини о собачьем зубе шокировало людей по всему миру.

«Что за чертовщина, Temu?» - возмущался встревоженный комментатор.

«Я боюсь заказывать в Temu», - признался другой столь же шокированный скептик.

Фото: Kuvatõmmis videost/ TikTok

Москардини сказала своим подписчикам, что она пыталась сообщить ответственным сторонам о шокирующей покупке, но ответа не получила.

Пресс-секретарь Temu сообщил изданию The Post, что компания предоставляет 90-дневную гарантию возврата денег на товары, которые не соответствуют описанию, повреждены или не были доставлены. Клиенты могут связаться со службой поддержки через приложение или веб-сайт.

Пресс-секретарь отказался комментировать достоверность заявлений Москардини.

Москардини - не единственная клиентка, обвинившая Temu в продаже вводящих в заблуждение товаров. Многие покупатели поделились похожими случаями, когда полученные товары не соответствовали ожиданиям или описаниям.

Эти случаи подчеркивают, как важно быть осторожными, деля заказы в интернете.