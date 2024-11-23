ВИДЕО 57-летняя Рената Литвинова в рваных колготках и без юбки поразила Сеть

57-летняя Рената Литвинова привлекла внимание поклонников. Она опубликовала видео в эффектном образе, использованном для новой фотосессии. Звезда позировала в черной водолазке и рваных колготках, отказавшись от юбки или брюк. Дополняли образ солнцезащитные очки и остроносые туфли на каблуках.