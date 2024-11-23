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ВИДЕО 57-летняя Рената Литвинова в рваных колготках и без юбки поразила Сеть

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Рената Литвинова.
Рената Литвинова. Фото: ALESSANDRA TARANTINO

Для образа в фотосессии актриса выбрала наряд без юбки.

57-летняя Рената Литвинова привлекла внимание поклонников. Она опубликовала видео в эффектном образе, использованном для новой фотосессии. Звезда позировала в черной водолазке и рваных колготках, отказавшись от юбки или брюк. Дополняли образ солнцезащитные очки и остроносые туфли на каблуках.

Завершала стильный ансамбль сумка от Balenciaga. Модный аксессуар Рената Литвинова держала в руках. Поклонники бурно отреагировали на фотографии и видео.

Фанаты оставили множество восторженных комментариев, отметили изящный стиль, дерзость и безупречный внешний вид знаменитости.

«Невероятная грация и изящество», «Ваши ноги - это совершенство!», «Как вам удается быть столь стройной и стильной?» - пишут пользователи.

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