Для образа в фотосессии актриса выбрала наряд без юбки.
ВИДЕО ⟩ 57-летняя Рената Литвинова в рваных колготках и без юбки поразила Сеть
57-летняя Рената Литвинова привлекла внимание поклонников. Она опубликовала видео в эффектном образе, использованном для новой фотосессии. Звезда позировала в черной водолазке и рваных колготках, отказавшись от юбки или брюк. Дополняли образ солнцезащитные очки и остроносые туфли на каблуках.
Завершала стильный ансамбль сумка от Balenciaga. Модный аксессуар Рената Литвинова держала в руках. Поклонники бурно отреагировали на фотографии и видео.
Фанаты оставили множество восторженных комментариев, отметили изящный стиль, дерзость и безупречный внешний вид знаменитости.
«Невероятная грация и изящество», «Ваши ноги - это совершенство!», «Как вам удается быть столь стройной и стильной?» - пишут пользователи.