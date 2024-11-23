«Я боюсь, что он сам не понимает, какую яму себе этим роет», - заявила блогер Mallukas в своем последнем посте. Однако адвокаты Падара, Маарья Пильд-Фрейберг и Эрки Вабаметс, не согласны с высказыванием блогера: «Защита своих прав в суде - это не рытьё ямы!»
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Адвокаты Танеля Падара о высказываниях блогера Mallukas: «Это красноречивый факт, который обязательно будет представлен в суде!»
В конце октября стало известно, что певец Танель Падар подал иск против блогера Маллукас, то есть Марианн Трейманн. В своем иске он требует опровержения ложных утверждений, опубликованных о нем на Instagram-аккаунте блогера 12 октября 2024 года, и возмещения морального ущерба. Размер компенсации будет определен судом.