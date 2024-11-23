Адвокаты Танеля Падара о высказываниях блогера Mallukas: «Это красноречивый факт, который обязательно будет представлен в суде!»

В конце октября стало известно, что певец Танель Падар подал иск против блогера Маллукас, то есть Марианн Трейманн. В своем иске он требует опровержения ложных утверждений, опубликованных о нем на Instagram-аккаунте блогера 12 октября 2024 года, и возмещения морального ущерба. Размер компенсации будет определен судом.

«Блогер Маллукас уже длительное время публикует клевету и необоснованные обвинения в адрес Танеля Падара, на которые он до сих пор не реагировал. Однако пост от 12.10.2024 вышел за пределы допустимого. Представленные в нем обвинения циничны, полны вульгарностей и лжи», - говорилось в пресс-релизе Танеля Падара.