ГАЛЕРЕЯ Лучший модельер Эстонии показала наряды, в которых будете блистать и будоражить

Дизайнер-модельер дважды в год представляющий публике уникальные коллекции высокой моды и ежедневно радующий клиентов тщательно подобранными тканями и идеально сидящей одеждой, на этот раз продемонстрировал наряды для особых случаев. В таком платье можно пойти не только на прием к президенту, но и в театр, и на красивое светское мероприятие.

«Я искренне верю, что наши повседневные, казалось бы, маленькие выборы имеют большое значение. Работая в своей области, я уделяю огромное внимание долговечности и универсальности одежды. Но также ее эмоциональной ценности. Мне кажется, что, наконец, мы начинаем отходить от мышления, что побеждает тот, у кого к концу жизни больше всего вещей. Намного важнее, чтобы те вещи, которые мы имеем, были качественными и радовали нас в течение многих лет», - говорит модельер.