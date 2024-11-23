В октября дизайнер-модельер Тийна Талумеэс получила самую престижную премию в мире эстонской моды - «Золотую иглу». На днях в Таллинне прошел ее показ.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Лучший модельер Эстонии показала наряды, в которых будете блистать и будоражить
2024 год точно останется в памяти Тийны Талумеэс. «Золотая игла» - это не просто трофей, а большая благодарность и искренние аплодисменты эстонских женщин создателю отечественной моды. Тийна встречает праздничный сезон с радостью и благодарностью.
Дизайнер-модельер дважды в год представляющий публике уникальные коллекции высокой моды и ежедневно радующий клиентов тщательно подобранными тканями и идеально сидящей одеждой, на этот раз продемонстрировал наряды для особых случаев. В таком платье можно пойти не только на прием к президенту, но и в театр, и на красивое светское мероприятие.
«Я искренне верю, что наши повседневные, казалось бы, маленькие выборы имеют большое значение. Работая в своей области, я уделяю огромное внимание долговечности и универсальности одежды. Но также ее эмоциональной ценности. Мне кажется, что, наконец, мы начинаем отходить от мышления, что побеждает тот, у кого к концу жизни больше всего вещей. Намного важнее, чтобы те вещи, которые мы имеем, были качественными и радовали нас в течение многих лет», - говорит модельер.
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