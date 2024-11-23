Зеленский лишил звания народных артистов Киркорова и Баскова: кто еще попал в список

В частности, речь идет о ряде артистов, которые в свое время были удостоены звания «Народный артист Украины», но во время войны отличились своими пророссийскими взглядами.

Так, за предательскую позицию в список попали такие российские артисты, как Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, российский композитор Игорь Крутой, певицы Каролина Куек (Ани Лорак) и Таисия Повалий. Последние двое также лишены звания «Заслуженный артист Украины». Соответствующий указ появился на официальном сайте президента Украины.

Все культурные и общественные деятели были лишены государственных наград Украины бессрочно. К некоторым из них применены санкции в виде «блокировки активов, аннулирования лицензий и разрешений и полное прекращение торговых операций».