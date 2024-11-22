Легендарная группа 5’nizza возвращается в Таллинн!

Украинский дуэт, известный своими яркими акустическими композициями, неподражаемым вокалом и уникальной атмосферой, уже многие годы остается символом свободы, искренности и хорошей музыки. Такие хиты, как «Солдат», «Весна» и «Я не той», давно стали культовыми, объединяя поклонников разных поколений.

Концерт в Таллинне - это возможность окунуться в живую энергетику 5’nizza, зарядиться вдохновением и ощутить магию их музыки вживую.

Внимание: количество билетов ограничено! Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ! На мероприятии нет возрастных ограничений.

Дополнительная информация: +372 53335312, clubprivetln@gmail.com