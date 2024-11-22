«Я люблю свою жену»: Ричард Гир поделился подробностями личной жизни

Звезда фильма «Красотка» раскрыл свои планы полакомиться индейкой на родине своей жены в Испании, поскольку они готовятся переехать в Мадрид.

41-летняя жена Гира Алехандра Сильва родом из Испании, и пара давно планирует переехать в европейскую страну со своими детьми.

«Моя жена испанка. Это проблема для кого-то там?» - пошутил Ричард Гир, добавив: «Я вернусь».

«Моя жена посвятила мне около семи лет здесь, поэтому мы собираемся провести несколько лет в Мадриде», - продолжил он.

В частности, Гир признался, что их дети двуязычные, поэтому для них не будет проблемой адаптироваться в новой среде.

«Моя жена выросла в большой испанской семье, как в большой итальянской семье, и ее бабушка была своего рода клеем, который держал все это вместе. И бабушка умерла около двух лет назад. Я вижу, как моя жена превращается в новую бабушку этой большой семьи. Поэтому она уже планирует 35 человек на воскресный обед», - рассказал Ричард.

Также актер признался, что очень счастлив иметь такую семью. «Я люблю свою жену, она невероятная. Замечательная мать. Дети здоровы и счастливы», - сказал актер.

Гир и Сильва, испанская публицистка, познакомились в 2015 году и поженились в 2018 году. У них есть двое сыновей: Александр (5) и Джеймс (4).

Алехандра также воспитывает девятилетнего сына Альберта с бывшим мужем Говиндом Фридландом. А у Гира есть 24-летний сын Гомер от Бонды Кэри Ловелл.