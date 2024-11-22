«Думала, что уже слишком старая для отношений»: Брежнева расплакалась, рассказывая о разводе с Меладзе

«Хочу сказать всем, кто проходит через развод или просто расставание после долгих лет, - это сразу не идти в новые отношения. Нужно, чтобы прошло время. Дать себе время прийти в себя. Неважно, кто был инициатором разрыва, - для обеих сторон это все равно процесс», - сказала певица.

По словам Веры Брежневой, время после развода было непростым в ее жизни.

«Я рада, что в этот сложный период максимально себе помогла. Могу сказать, что в 40 лет развод - это не конец жизни. Хотя, когда разводилась, думала, что все: "Мне - 40. Я больше никого не встречу, я никому не буду нужна, я уже слишком старая для отношений. Ну, типа, все», - призналась Брежнева.

Она отметила, что сейчас влюблена, но не спешит выходить вновь замуж.

«Для меня ценность - это не брак. Для меня самая большая ценность - это крутые отношения. И я буду только с тем мужчиной, с которым у меня крутые отношения», - призналась артистка.

Брежнева и Меладзе тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

До начала войны в Украине супруги жили и работали в России. В марте 2022 года Брежнева сообщила, что покинула Россию.

8 октября 2023 года певица заявила, что они с Меладзе расстались еще в 2022 году. Причин развода она не называла. Меладзе развод с Брежневой тоже не комментировал.