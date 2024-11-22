ФОТО В семье эстонских блогеров родилась двойня

«Мы здесь», - сообщает Александр в Instagram-аккаунте, что долгожданные близнецы Фрэди и Элла родились.Сестренка и брат, весившие чуть меньше трех килограммов, появились на свет 21 ноября. «Невероятно!» - добавляет счастливый отец.

В их семье также растет Лукас, который родился в августе 2022 года.

София и Александр поженились 11 августа 2023 года.

Мать Александра - известная писательница Кати Мурутар (с 2020 года известная как Кати Саара Бородина).