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На Okidoki удаляют платные объявления без объяснений: «Это издевательство какое-то!»

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Фото статьи
Фото: www.facebook.com/okidoki

В последние недели жители Таллинна начали активно выражать свое недовольство по поводу удаления платных объявлений на платформе Okidoki. В своих постах люди делятся разочарованием и ощущением несправедливости, поскольку, по их словам, деньги за удаленные объявления не были возвращены.

Так, София, выставила свои вещи на продажу на нескольких платформах, в том числе и на Okidoki. Она часто так делает, чтобы освободить шкаф и избавиться от ненужных вещей. «Всегда все было нормально, какую-то одежду покупали, но в какой-то момент я заметила, что мои платные объявления были удалены», - начала свой рассказ София.

«Я не продавала ничего незаконного, только вещи. Понимаю, что речь идет о копейках, но все же неприятно», - высказалась расстроенная жительница Таллинна. 

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