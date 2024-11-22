В последние недели жители Таллинна начали активно выражать свое недовольство по поводу удаления платных объявлений на платформе Okidoki. В своих постах люди делятся разочарованием и ощущением несправедливости, поскольку, по их словам, деньги за удаленные объявления не были возвращены.
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На Okidoki удаляют платные объявления без объяснений: «Это издевательство какое-то!»
Так, София, выставила свои вещи на продажу на нескольких платформах, в том числе и на Okidoki. Она часто так делает, чтобы освободить шкаф и избавиться от ненужных вещей. «Всегда все было нормально, какую-то одежду покупали, но в какой-то момент я заметила, что мои платные объявления были удалены», - начала свой рассказ София.