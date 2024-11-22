РЕПОРТАЖ Жители Таллинна поделились впечатлениями от рождественского рынка в Старом городе: «Мы равняемся на все европейские страны»

В пятничный вечер прямо к официальному открытию ярмарки стекались толпы людей. Кто-то специально приехал после работы, а кто-то просто проходил мимо и решил заглянуть, как же в этом году выглядит ярмарка и елка-красавица.

В 18:00 с торжественной речью выступил старейшина района Кесклинн - Сандер Андла. После он начал отсчет: «10, 9 , 8...1», и на елке зажглись огни, которые осветили всю площадь. Под радостные возгласы людей рождественская ярмарка была официально открыта.

Повсюду был запах квашеной капусты, кровяных колбасок и ароматного глёга. Кто-то приносил напитки в своих термосах из дома, а кто-то купил все на месте. На плозади невозможно было протолкнуться. На это событие пришло посмотреть так много людей, что везде были очереди, а столы, где можно перекусить ни на минуту не были свободными.

На открытие пришли не только местные жители, но и огромное количество туристов из разных стран. Больше всего было слышно именно итальянской речи, как будто рынок перенесли на берег Средиземного моря.

Все люди с восхищением фотографировали елку и изучали милые домики. В этом году ярмарка предлагает огромное разнообразие: можно отведать не только традиционные угощения и напитки, но и приобрести оригинальные сувениры, украшения и одежду, а также дети могут кататься на каруселях и выиграть призы, метая дротики в воздушные шары.