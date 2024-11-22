Сегодня, 22 ноября, на Ратушной площади открылась рождественская ярмарка. Мы решили узнать, какие первые впечатления у жителей и гостей города от ярмарки, как им цены и что они уже попробовали. Смотрите фото и видео!
РЕПОРТАЖ ⟩ Жители Таллинна поделились впечатлениями от рождественского рынка в Старом городе: «Мы равняемся на все европейские страны»
В пятничный вечер прямо к официальному открытию ярмарки стекались толпы людей. Кто-то специально приехал после работы, а кто-то просто проходил мимо и решил заглянуть, как же в этом году выглядит ярмарка и елка-красавица.
В 18:00 с торжественной речью выступил старейшина района Кесклинн - Сандер Андла. После он начал отсчет: «10, 9 , 8...1», и на елке зажглись огни, которые осветили всю площадь. Под радостные возгласы людей рождественская ярмарка была официально открыта.
Повсюду был запах квашеной капусты, кровяных колбасок и ароматного глёга. Кто-то приносил напитки в своих термосах из дома, а кто-то купил все на месте. На плозади невозможно было протолкнуться. На это событие пришло посмотреть так много людей, что везде были очереди, а столы, где можно перекусить ни на минуту не были свободными.
На открытие пришли не только местные жители, но и огромное количество туристов из разных стран. Больше всего было слышно именно итальянской речи, как будто рынок перенесли на берег Средиземного моря.
Все люди с восхищением фотографировали елку и изучали милые домики. В этом году ярмарка предлагает огромное разнообразие: можно отведать не только традиционные угощения и напитки, но и приобрести оригинальные сувениры, украшения и одежду, а также дети могут кататься на каруселях и выиграть призы, метая дротики в воздушные шары.
Стояли даже домики, где можно было сфотографироваться и научиться плести красивый венок из еловых веток. Создавалось впечатление, будто Рождество уже наступило.
Но что же думают жители Таллинна о ярмарке в этом году?
Даша - продавец на рождественском рынке. Они предлагают глёг и разные вариации курицы: крылышки в панировке, острые, а также куриные стрипсы. В их домике, кроме классического, продается глёг с лимончелло.
В начале первого дня работы я лрмаркиюдей было мало, видимо, все решили приехать сразу на открытие, но к вечеру все изменилось: люди стоят в очередях, и работники постоянно чем-то заняты.
У Ульяны уже появилось рождественское настроение, ей поднял его такой праздничный вечер. Александр же отметил, что все очень вкусно, указывая на кувшин, который он взял с собой из дома. «Захотелось прийти со своей тарой», - посмеялся он. Внутри импровизированного стаканчика - традиционный глёг. Они взяли два глинтвейна и леденец. Все обошлось в 20 евро, учитывая, что тара у них была своя.
«Очень красиво, мы обожаем этот рождественский вайб, все волшебно», - поделилась своими впечатлениями Рейчел. «Но единственное, мы не нашли чай», - добавила девушка и сказала, что ищут они чай для одной из подруг, поскольку та не может пить сладкие и алкогольные напитки.
«Безумно приятно, что в нашей стране устраивают такую прекрасную ярмарку», - подчеркнула Аня. «В этом году елка гораздо красивее, чем в прошлом». «Мы равняемся на все европейские страны, у нас все безумно красиво», - сказала девушка.
А Маша подытожила все, сказанное подругами: «Мы очень рады, что попали на открытие такой чудесной ярмарки, наполнились рождественским настроением и желаем всем того же!»
Как обстоят дела с ценами?
«Немножко повысились, буквально на 1-2 евро, но в некоторых позициях. А так все, как обычно», - не теряет оптимизма Даша.
«Хотелось бы немножко поменьше, но все понятно, цена была выше, чем хотелось бы», - отметила Ульяна. «Дороговато для пенсионеров», - добавил Александр.
На вопрос про цены три подруги вздохнули, кто-то сразу сказал, что дороговато. Девушки купили варежки, чтобы согреть руки, поскольку глинтвейн уже не спасал. Подруги продемонстрировали покупку и сказали, что стоимость таких варежек - 15 евро. Были и по 35.
Насчет цен на еду и напитки девушки разошлись во мнениях. Для Рейчел цены вполне приемлемые, а для Маши и Ани - дороговато.
Напомним, что рождественский рынок закроет свои киоски, сцену и условные ворота 27 декабря.
О чем еще рассказали гости рождественской ярмарки, смотрите в видео!