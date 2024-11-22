ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ? Смотрите, сколько стоит глёг, колбаски и другие лакомства на рождественской ярмарке в Старом Таллинне

Цена на такую порцию - 13 евро. Если вы предпочитаете что-то более пикантное, на ярмарке также предлагают карри колбаску с теми же гарнирами - за 15 евро.Одним из главных блюд, которые можно найти на ярмарке, является кровяная колбаса с капустой и картошкой.