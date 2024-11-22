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ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ? Смотрите, сколько стоит глёг, колбаски и другие лакомства на рождественской ярмарке в Старом Таллинне

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Фото статьи
Фото: Andreas May / Shutterstock.com

Сегодня, 22 ноября, в 18:00 на Ратушной площади состоялось торжественное открытие рождественской ярмарки. Смотрите, сколько в этом году гостям придется заплатить за еду, напитки!

Цена на такую порцию - 13 евро. Если вы предпочитаете что-то более пикантное, на ярмарке также предлагают карри колбаску с теми же гарнирами - за 15 евро.Одним из главных блюд, которые можно найти на ярмарке, является кровяная колбаса с капустой и картошкой.

Цены рождественской ярмарке.
Цены рождественской ярмарке. Фото: limon.ee
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