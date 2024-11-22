На прошлой неделе административная коллегия Государственного суда удовлетворила жалобу военнослужащего Х и отменила решения как Таллиннского окружного суда, так и Таллиннского административного суда. Силы обороны должны заново рассмотреть жалобу мужчины.
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После долгих лет разбирательств житель Эстонии одержал победу в Государственном суде
Истец Х уже более десяти лет оспаривает решения как военно-медицинской комиссии Сил обороны, так и врачебной апелляционной комиссии Министерства обороны, а также различных судебных инстанций. История началась еще в 2001 году, когда Х, проходя срочную службу, получил травму левого колена при падении.