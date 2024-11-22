Семья из Пылвамаа, отправившаяся в давно запланированное семейное путешествие в Барселону, Испания, вечером в четверг оказалась в снежной ловушке на трассе во Франции. «Сидим в машине, закутавшись в пальто и варежки...», - описывает ситуацию глава семьи Энно, который отметил, что они не получили помощи от эстонского посольства во Франции.
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ФОТО ⟩ Еда и топливо на исходе: уроженец Эстонии провел 14 часов в снежной ловушке во Франции
«Мы собирались добраться до забронированного во Франции отеля, но не смогли доехать. Двигатель работал всю ночь, чтобы мы не замерзли...», - рассказывает Энно из Пылвамаа. Его семья провела 14 часов в снежной ловушке.