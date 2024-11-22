ФОТО Еда и топливо на исходе: уроженец Эстонии провел 14 часов в снежной ловушке во Франции

Семья из Пылвамаа, отправившаяся в давно запланированное семейное путешествие в Барселону, Испания, вечером в четверг оказалась в снежной ловушке на трассе во Франции. «Сидим в машине, закутавшись в пальто и варежки...», - описывает ситуацию глава семьи Энно, который отметил, что они не получили помощи от эстонского посольства во Франции.