Пт, 22.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ФОТО Еда и топливо на исходе: уроженец Эстонии провел 14 часов в снежной ловушке во Франции

Copy
Фото статьи
Фото: Erakogu

Семья из Пылвамаа, отправившаяся в давно запланированное семейное путешествие в Барселону, Испания, вечером в четверг оказалась в снежной ловушке на трассе во Франции. «Сидим в машине, закутавшись в пальто и варежки...», - описывает ситуацию глава семьи Энно, который отметил, что они не получили помощи от эстонского посольства во Франции.

«Мы собирались добраться до забронированного во Франции отеля, но не смогли доехать. Двигатель работал всю ночь, чтобы мы не замерзли...», - рассказывает Энно из Пылвамаа. Его семья провела 14 часов в снежной ловушке.

Энно поясняет, что в четверг вечером, по местному времени, они застряли на трассе в небольшом городке Вужокур во Франции.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх