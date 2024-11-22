«ТЫ ЖЕ ЗНАЕШЬ, ПОЧЕМУ МЫ ЗДЕСЬ!» 12-летняя девочка оказалась жертвой ложного обвинения на пароме, который следовал в Стокгольм

«В дверь каюты постучали. Она открыла, и там стояли трое мужчин, которые без всяких предисловий сказали: «Ты же знаешь, почему мы здесь!», - рассказал финский отец семейства Сари газете Iltalehti Iltalehtile, о том, как его 12-летнюю дочь неожиданно обвинили в краже во время круиза в Стокгольм на прошлой неделе.
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«Ребенок, конечно, ответил, что не знает. Тогда мужчины начали рассказывать ей, что видели на камерах, как она в магазине якобы кладет украшения себе в карман», - рассказал Сари финскому изданию. Iltalehti.