«ТЫ ЖЕ ЗНАЕШЬ, ПОЧЕМУ МЫ ЗДЕСЬ!» 12-летняя девочка оказалась жертвой ложного обвинения на пароме, который следовал в Стокгольм

«В дверь каюты постучали. Она открыла, и там стояли трое мужчин, которые без всяких предисловий сказали: «Ты же знаешь, почему мы здесь!», - рассказал финский отец семейства Сари газете Iltalehti Iltalehtile, о том, как его 12-летнюю дочь неожиданно обвинили в краже во время круиза в Стокгольм на прошлой неделе.