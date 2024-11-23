Козерог

Отличный день для того, чтобы обдумать важные вопросы. Вы быстро приходите к правильным выводам, и никто не может сбить вас с толку. Будет шанс раньше других узнать нечто важное. Вы правильно распорядитесь полученной информацией, извлечете из нее максимум пользы. Можно легко и без сожалений избавиться от ненужных вещей, всего, что устарело и мешало двигаться вперед. Вы хорошо знаете, чего хотите добиться, и проявляете завидную целеустремленность. Друзья и старые знакомые охотно помогают, вдохновляют и поддерживают во всем.

Водолей

Благоприятный день для общения. Вы способны поладить даже с теми, с кем прежде ссорились по любому поводу. Не исключены предложения, касающиеся работы или долгосрочного сотрудничества; на них можно без долгих раздумий ответить согласием. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников, и выгодные сделки. На вторую половину дня лучше не планировать особенно утомительных дел: это время лучше всего подходит для отдыха и занятий, которые поднимают вам настроение. Возможны хорошие новости издалека.

Рыбы

День вряд ли принесет какие-то значительные перемены и важные события, но пройдет приятно. Будет возможность повидаться с людьми, по которым вы скучали в последнее время. Некоторые Рыбы восстановят полезные деловые связи, помирятся с теми, с кем были в ссоре. Чем бы вы ни занимались, помните, что лучше не торопиться. Решения, принятые на ходу, редко оказываются верными. К счастью, вы вовремя замечаете ошибки и быстро находите способ их исправить. Вторая половина дня отлично подходит для покупок. Вы выберете вещи, которые будут радовать и вас, и ваших близких.