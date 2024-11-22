«В России я никогда не собирал тысячные залы!» Александр Васильев об аншлагах в эмиграции

«Мир велик! Когда у вас есть перед глазами Венеция, когда у вас есть Париж, Барселона... Когда вы видите великий Стамбул, как вы можете скучать? Петербург - один из самых красивых городов в мире, это абсолютно точно. Я там работал 20 с лишним лет, я там преподавал. Ну да, запретили эти лекции. Ну что же, я буду скучать? Я знаю, насколько этот город прекрасен. Если Бог мне даст там опять оказаться, я наслажусь. Если Бог не даст, я всё в памяти держу».

Васильев отмечает, что у него нет запрета на въезд в Россию, но лишний раз рисковать он не хочет. «В Интернете было написано столько гадостей про меня, вранья, особенно про налоги. Я даже получил из налоговой бумажку, что я никому ничего не должен. Они могут меня задержать, а я не должник. У них все бумажки надо проверять пять дней, а если у вас самолёт, как у меня. Гонконг, Токио... я что, потеряю все контракты здесь? Я так не буду даже рисковать. Поймите меня правильно с человеческой точки зрения. Любая задержка, которая в принципе возможна на границе, может вылиться в большой интернет-скандал. Потому что я популярная личность, и меня будут использовать как пугало для других. Вот смотрите, что мы сделали! Западные партнёры просто скажут: "А зачем он туда поехал? Он соскучился по колоннам Исаакиевского собора?". Да, но я посмотрю на собор Мадлен, там тоже колонны. Извините, просто у меня логика перевешивает над этими лирическими отступлениями, которые вы мне предлагаете».