«Если Бог мне даст там опять оказаться, я наслажусь. Если Бог не даст, я все в памяти держу», - в эфире программы «Кто вам платит?» сказал историк моды Александр Васильев, который не хочет лишний раз рисковать, приезжая в Россию.
«В России я никогда не собирал тысячные залы!» Александр Васильев об аншлагах в эмиграции
Васильев подчеркивает, что эмигрировал ещё в 1982 году, а в самом слове «эмиграция» не видит ничего постыдного. Историк моды отмечает, что первая русская эмиграция подарила миру балет Дягилева, Анну Павлову, Фёдора Шаляпина, Бунина, Куприна, Ирину Одоевцеву, массу модельеров, манекенщиц и прекрасных художников.
По словам Васильева, единственная сложность эмиграции - это постоянные чемоданы. «Но я так хорошо их разработал, что могу в свои 25 килограммов втиснуть наряды для вечера, для дня, для сна и для путешествия. Они мне нужны. Меня всё время фотографируют. Со мной 15 очков, потому что лицо чаще всего попадает в кадр. Не ноги, а именно лицо. Поэтому надо обязательно, чтобы было какое-то сочетание. Самое трудное, конечно, это организация, чтобы вам вовремя забукировали ваши отели, самолёты. У меня были случаи, когда мне приходилось пропускать вылет. В Стамбуле такой большой аэропорт, что полтора часа я просто все эти преграды преодолевал от приезда в аэропорт до гейта, откуда я должен был вылетать в Ригу. Я опоздал на 10 минут, меня не посадили, но меня перебукировали на Вильнюс. Я вылетел через час в Вильнюс и оттуда добрался до Риги, потому что это было недалеко».
«Некоторые так удивляются, говорят: "Васильев, сволочь, сбежал!". Господа, чердачок прочистите! Сбежал, но в 1982 году. Просто вы не знали и думали, что я вот так сижу на Первом канале. Я очень хорошо, успешно работал. Это был интересный проект. Я ни чуточку не жалею, но для меня он не возобновился. Это не значит, что жизнь закончилась - работы полно, мне есть чем заняться».
Васильев отмечает, что ни по чему российскому он не скучает и всё, что ему необходимо, есть у него в сердце - поэзия, литература, живопись, балет, опера, язык.
«Если мне нужны какие-то продукты специфические, то во всех странах мира есть солёные огурцы, творожок. Причём из России. Нельзя же скучать по российскому сыру, потому что во Франции качественнее, простите».
«Мир велик! Когда у вас есть перед глазами Венеция, когда у вас есть Париж, Барселона... Когда вы видите великий Стамбул, как вы можете скучать? Петербург - один из самых красивых городов в мире, это абсолютно точно. Я там работал 20 с лишним лет, я там преподавал. Ну да, запретили эти лекции. Ну что же, я буду скучать? Я знаю, насколько этот город прекрасен. Если Бог мне даст там опять оказаться, я наслажусь. Если Бог не даст, я всё в памяти держу».
Васильев отмечает, что у него нет запрета на въезд в Россию, но лишний раз рисковать он не хочет. «В Интернете было написано столько гадостей про меня, вранья, особенно про налоги. Я даже получил из налоговой бумажку, что я никому ничего не должен. Они могут меня задержать, а я не должник. У них все бумажки надо проверять пять дней, а если у вас самолёт, как у меня. Гонконг, Токио... я что, потеряю все контракты здесь? Я так не буду даже рисковать. Поймите меня правильно с человеческой точки зрения. Любая задержка, которая в принципе возможна на границе, может вылиться в большой интернет-скандал. Потому что я популярная личность, и меня будут использовать как пугало для других. Вот смотрите, что мы сделали! Западные партнёры просто скажут: "А зачем он туда поехал? Он соскучился по колоннам Исаакиевского собора?". Да, но я посмотрю на собор Мадлен, там тоже колонны. Извините, просто у меня логика перевешивает над этими лирическими отступлениями, которые вы мне предлагаете».
Историк моды в интервью TVNET+ отметил, что для него 2024-й год был успешным, «несмотря на все проблемы внешнего мира».
«Счастливый год, потому что операция была успешна, выставок было в два раза больше, чем в 2023 году, очень хорошо продаются книги, великолепно продаются лекции, которые у меня так не посещали с аншлагом.
Я недавно давал лекцию в Даугавпилсе. Продали по билетам 700 мест. Сейчас многие скажут: »Ха-ха-ха, Даугавпилс«. Вот когда вы продадите на вашу лекцию больше 10 билетов, тогда мы будем вам аплодировать, а пока аплодируйте мне.
Я же всё-таки не Земфира, которая продает 5000 билетов на свой концерт в Париже с аншлагом. Я просто поражён, как это прекрасно!».
Васильев отметил, что скоро у него будет лекция в Вильнюсе, куда продано 1000 билетов. Бывший телеведущий не скрывает гордости по этому поводу.
«Для меня - это много, потому что в России я никогда не собирал тысячные залы, а за границей собираю. Максимальные залы у меня были 300-600 человек. У меня было в моей жизни до этого только три тысячника - Одесский оперный театр, Рижская опера и Театр Оперы и Балета Кишинёва. Я там собрал по 1000 человек, но это в более молодые годы. Когда я был на пике славы и по телевидению меня показывали. Пускай каждый человек в 66 лет, который не поёт, не танцует, не переодевается, не прыгает, не ходит ходуном и не кричит политических лозунгов, а про моду рассказывает, так собирает».
Полностью интервью с Александром Васильевым вы можете прочитать и посмотреть здесь: